平鎮某醫院匡列增至166人！陳時中揭初步採檢結果「還有15人待驗」

▲平鎮某醫院受到波及，資料照。（圖／記者陳豐德攝）

記者洪巧藍／台北報導

部桃群聚事件因為案908的出現擴及第二家醫院，中央流行疫情指揮中心今（2）日下午召開臨時記者會，指揮官陳時中說明，今日擴大匡列人數增至166人，當中151人陰性，其餘15人還在採檢、等待檢驗中。

部桃在今年1月初爆出醫護染疫之後，一路擴大到社區，總共已有19名本土個案，其中1例不幸死亡；當中出院患者案889與其家人案890感染來源仍不明，且更在889去另一家醫院門診看病之後，讓陪家人去看病的案908確診。

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陳時中表示，對案889就醫時接觸276人，其中裡面有1位檢驗陽性，就是個案908，因有傳染情況再擴大範圍，昨原本公布匡列158人，現在增加為166人，當中151人陰性，6人檢驗中，9人等待檢驗。

案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，30日確診，另母親檢驗結果為陰性，但屬個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。

另外，案908主要匡列有3名家人、1名朋友，目前都是陰性，對社區影響可能性越來越低。而指揮中心將針對案889至該院門診兩日擴大匡列，包含1/18、1/23上午整天的門診病患與陪病患者都列入匡列。

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