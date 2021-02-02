國際郵包傳帶新冠病毒　食藥署公布「10國冷凍包裹」檢驗結果

記者嚴云岑／台北報導

國際郵包也有傳染新冠病毒風險？食藥署公布邊境檢驗結果，自去年11月9日至今年1月31日，共抽驗10個國家輸入的豬肉、牛肉、雞肉及水產品，共104批產品，就其外包裝、內包裝，在消毒前、後分別取樣，計408個樣品，新冠病毒核酸檢驗結果皆為陰性。

中央流行疫情指揮中心今（2）日召開記者會，指揮官陳時中表示，抽驗第一階段於109年11月6日至11月20日針對新冠肺炎盛行率高的國家進口之冷凍食品內外包裝採樣檢驗COVID-19病毒核酸，共抽驗4個國家輸入之豬肉、牛肉及鮭魚，共11批產品、44個樣品，檢驗結果皆為陰性。

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第二階段於109年12月11日至12月28日執行，並增加日本、中國、越南及印尼等鄰近國家，共抽驗8個國家輸入之豬肉、牛肉、雞肉及水產品，共77批產品、302個樣品，檢驗結果皆為陰性。

第三階段於109年12月28日起延續前階段，對進口冷凍食品包裝之採樣國別及產品範圍持續抽測，截至110年1月31日，共抽驗8個國家輸入豬肉、牛肉及水產品，共16批產品、62件樣品，檢驗結果皆為陰性。

陳時中表示，世界衛生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）等國際組織皆說明，目前尚無證據顯示新冠肺炎病毒會透過食品傳播，且無透過食品或其外包裝感染新冠肺炎實例，但民眾收到國際包裹，還是可以先用酒精噴外觀、雙手消毒，讓自己更安心。

食藥署檢驗結果也顯示，新冠肺炎病毒經由進口冷凍食品傳入國內可能性低。而近期國際媒體報導，雪糕、櫻桃、奶棗等產品檢出新冠病毒核酸陽性，衛福部食藥署未來擬評估擴大進口食品抽驗品項，使消費者安心，政府亦將持續監控國際訊息，嚴格把關進口產品之衛生安全，維護國人健康。

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