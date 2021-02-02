研發新冠疫苗「病例數不足無法進三期」　陳時中反提台灣優勢！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

各國都在積極搶新冠疫苗，台灣目前還未確定何時進口，而台灣也因為確診病例較少，國內疫苗研發很難進入第三期。對此，指揮官陳時中坦言，台灣的疫苗研究，當然會因為沒有病人，所以沒辦法做實際場域研究，但相對台灣病人少，背景資料相對是乾淨的，可以仔細去看台灣若施打疫苗後，抗體是否可以達得到。

台灣雖然早已投入新冠疫苗研究，但歐美國家早已研發出，且開始施打，有人認為台灣自行研發疫苗困難點之一就是國內病例數不足以讓研發進入第三期。陳時中表示，國外實驗結果，病人的情況可以做很好的參考，而疫苗研發是因為沒有病人，而沒辦法進入第三期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中坦言台灣病例數不足之後，也隨後提到，但相對台灣背景是乾淨的，可以仔細去看台灣若施打疫苗後，抗體是否可以達得到，因此不同背景有不同設計，都可以達到一樣的效果。而針對日前傳出的晶片換疫苗，似乎已超出指揮中心可管理範圍？他也表示，除了指揮中心，還是有政府在的，會針對各部會業務去合作，用最大力量謀取國家最大利益。

【你可能也想看】

►快訊／連三天本土+0！增3例境外移入從美國、日本、菲律賓入境

►部桃隔離人數「減少至4325人」 醫院440人解除隔離

►平鎮某醫院匡列增至166人！陳時中揭初步採檢結果「還有15人待驗」



►台灣「要等到疫苗不搶手」才拿得到 陳時中坦言：各種可能性都有

►部桃「清零計畫」明起採檢2088人 陳時中：4類人不需要

►國際郵包傳帶新冠病毒 食藥署公布「10國冷凍包裹」檢驗結果



►日本境外男案913「採檢第8次又確診」 疑為採檢謊稱有症狀！

►台灣搶不到疫苗「遭批是政府意識型態作祟」 陳時中：無稽之談！

►案889、908病毒序列比對中 陳時中：兩人關連性幾乎99%



►2人重症用呼吸器、4人輕中等肺炎！部桃18名確診者病況曝光

►案913採檢9次不放心「裝病謊稱有症狀」 指揮中心要追究！