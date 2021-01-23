竹科工程師駕駛看錯燈　男子酒後走路回家被撞死

▲金姓工程師將交通號誌看錯，開車撞死酒後過馬路的鄭姓男子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名工程師在開車返家時，誤將紅燈號誌看成綠燈，開車撞死一名酒後步行回家的男子。經交通事故鑑定認定，雖然死者酒後穿越路口也有過失，但仍無法免除工程師過失致死的肇責，考量工程師與死者家屬已以350萬和解，因此依過失致死罪判刑5月，緩刑3年。

據判決，2019年10月間，金姓工程師在下班開車回家，行經新豐某處四岔路口時，因誤看燈號，將車輛駛進路口，沒想到撞上酒後走路回家的鄭姓男子，鄭男被撞飛，重傷送醫不治。

經行車事故鑑定會鑑定，金姓工程師駕駛轎車行經號誌管制路段，先未依號誌指示行駛，又未充分注意車前狀況，撞擊穿越道路的鄭姓男子，是肇事主因。而鄭男酒後在號誌管制路口旁分向限制線路段穿越道路，又未充分注意左右來車，是肇事次因。

法官認，金男過失致使車禍主因，使鄭姓男子車禍身亡，與鄭男的死亡有因果關係，雖鄭男未充分注意來車即穿越道路也有過失，但金姓工程師仍無法免於究責；念其犯後坦承犯行，並已與被害人家屬達成以350萬元(含強制險)賠償並已給付首期款，分期付款部分均有如期履行，同時考量被告無前科素行，且因一時失慮犯法，犯後態度良好，且被害人家屬也願給緩刑機會，因此依過失致死罪判刑5月，緩刑3年。

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