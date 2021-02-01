情侶雙載…男遭水泥車狠輾奪命！倖存女遭警嗆：看到大車不閃？

記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭縣員山鄉內城村思源路、惠民街路口1月28日（上週四）發生一起死亡車禍！事發當時，一名男子騎車載著女友行經該處，不慎與一輛水泥車發生擦撞，導致男子當場倒地慘遭輾壓，送醫後宣告不治，其女友則是噴飛至一旁逃過一劫。女子痛失男友後，今（1日）更於臉書「爆廢1公社」PO文痛批，警方企圖包庇肇事者，嗆聲稱「看到大車不會閃？」且肇事者更將案發行車紀錄影片刪除，讓她相當氣憤「難道我們平民老百姓的生命就這麼不值錢嗎？」

▲宜蘭上週四發生一起死亡車禍，死者女友痛批警方包庇肇事者。（圖／翻攝臉書，下同）

女子於臉書「爆廢1公社」還原事發經過提到，男友載她行經於水泥車右方中間側，過程中已盡量保持車距，無奈的是，水泥車仍一直向右惡意逼車，且當時右方即是水溝、稻田，根本沒辦法再往右靠攏，不料，下秒水泥車沒打方向燈，竟無預警向右轉彎直接切過去，即便她們已有大聲按喇叭，仍是發生車禍，等到她回過神時，男友已躺在水泥車下滿是鮮血，而她則被甩到大馬路上，全身擦傷骨折。

▲死者女友回顧事發經過。（圖／翻攝臉書）

女子指出，事後她們立即報警，警車、救護車都來到現場，也有民眾提供行車紀錄器，然而警方皆以偵查不公開為由，不讓她們看行車紀錄器，肇事的水泥車司機，更將事發行車紀錄器畫面刪除，企圖毀滅證據。

誇張的是，警察當時於太平間時曾向女子表示「為什麼你們看到大車自己都不會閃，大車有死角你們難道不知道嗎？如果要還原水泥車的行車紀錄器需要一筆不小的費用，這筆錢誰要出？就算你們自己可以出，也不可能讓你們出。警察局經費有限，你們難道不知道嗎？」等語，讓她相當氣憤直呼，「難道我們平民老百姓的生命就這麼不值錢嗎？」

▲警方說法讓女子相當氣憤。（圖／翻攝臉書）

女子表示，盼於臉書社團發文，別讓此事件含糊帶過，且目前水泥車司機以5萬元交保後即避不見面，至今都未前來靈堂上香、慰問家屬。事實上女子已經與男友在一起快8年，也有結婚打算，當天2人說好下山一起吃飯，然而一場死亡車禍，女子卻再也等不到對方一起回來吃團圓飯。





對此，宜蘭警方稍早出面回應，28日下午3時許接獲報案，員山鄉員山路二段與惠民路岔路發生機車、水泥車嚴重碰撞車禍，到場了解後，趕緊將傷者送醫，惟男騎士送醫搶救不治，同行女乘客則有受傷，而肇事水泥車司機則因事發後逃離現場，經調閱相關監視器畫面、進行偵訊後，被依肇事逃逸與過失致死罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。

針對肇事行車紀錄器不見，警方表示，肇事影像因不明原因消失，不過經調閱沿路監視器畫面，1小時後即將肇事者逮捕到案說明，而全案並無冒名頂罪一事。另外，對於員警應對不佳及欠缺同理心的部分，如經查屬實，將依相關規定處理。

▼警方表示肇事畫面「因不明原因消失」，但調閱沿路監視器畫面有找到肇事者，將人依法送辦。（圖／記者游芳男翻攝）