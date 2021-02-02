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社會 社會焦點 保障人權

等無團圓飯！大車輾雙載情侶1死1倖存　警反嗆「不會閃？」最新回應

文／中央社記者王朝鈺宜蘭1日電

一名女子上網痛訴，日前和男友騎機車與預拌混泥車相撞，男友傷重不治，卻遭員警指責，「你們看到大車自己都不會閃」。宜蘭分局表示，如經查屬實，依相關規定處理。

一名自稱死者的女友在臉書社團「爆廢公社」發文，1月28日下午3時到4時間，兩人經過員山鄉內城村思源路與惠民街的路口時，騎乘的機車與預拌混泥車發生車禍，男友被捲入預拌混泥車下，她則從後座被彈飛到幾公尺外。

▲▼宜蘭雙載死亡車禍。（圖／翻攝臉書）

▲宜蘭上週四發生一起死亡車禍，死者女友痛批警方包庇肇事者。（圖／翻攝臉書）

女子表示，當時機車在預拌混泥車右方，途中已盡量保持安全車距，預拌混泥車還是一直向右惡意逼車，他們右邊就是水溝和稻田，已無法再往右，預拌混泥車沒有打方向燈，無預警向右轉彎直接切過去，他們有大力按喇叭提醒，等她回過神後，男友已在預拌混泥車下滿是鮮血。

女子表示，警察以偵查不公開為由，不讓她申請看行車紀錄器影片，肇事司機更是將案發經過的那段行車紀錄影片刪除，企圖毀滅證據。

▲▼宜蘭雙載死亡車禍。（圖／翻攝臉書）

▲預拌水泥車肇事駕駛事後刪除行車紀錄影像，還在交保後消失。（圖／翻攝臉書）

女子痛訴，警察在太平間時更是表示，「為什麼你們看到大車自己都不會閃，大車有死角，你們難道不知道嗎？如果要還原水泥車的行車紀錄器需要一筆不小的費用，這筆錢誰要出？就算你們自己可以出，也不可能讓你們出。警察局經費有限，你們難道不知道嗎？」

女子表示，平民老百姓的生命就這麼不值錢嗎？肇事司機交保後就避而不見，到現在都還沒來靈堂前上香慰問家屬。和男友在一起快8年，也有結婚的打算，那天說好下山要一起吃飯，「但我再也等不到你一起回來吃團圓飯了。」

宜蘭警分局發布新聞稿表示，員警到場立即調閱監視器，發現預拌混泥車何姓司機肇事後逃離現場，員警處理事故時，一輛預拌混泥車行經案發事故現場，經攔查後，發現與涉案車輛車號相符，立即予以逮捕，詢後依過失致死等罪嫌移送法辦。

宜蘭警分局指出，警方於第一時間已積極迅速確認車型、車號立即查獲嫌疑人，並查證相關疑點，對於員警應對不佳及欠缺同理心部分，如經查屬實，依相關規定處理。

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