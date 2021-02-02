獨／北市委外少服中心爆性侵　2天3次「手來嘴來」18歲男起訴

▲台北市府委外機營，供社區少年課後活動的服務中心，爆發機構內性侵案。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北市政府委託知名社福團體辦理的某少年服務中心，去年爆發少年在2天內遭強制猥褻、性侵3次，機構內社工人員得知後也大感詫異，協助模擬受害過程採證並報案，年僅18歲的張姓男子到案後坦承犯行，台北地檢署已將他依2個強制猥褻、1個強制性交罪嫌起訴。

據了解，台北市政府將轄區內多個少年服務中心，都是由各個不同的社福團體經營的的公辦民營單位，爆發性侵案的少服中心，是由知名社福團體受託辦理，針對社區內12歲到18歲，因翹家、輟學、家庭變故、或是涉及刑案等，需要關懷的青少年，提供後續追蹤輔導服務，平時也會開放讓社區少年前往使用相關設施、參與活動。

▲被害少年2天內遭強制猥褻、性侵3次。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

本件涉嫌性侵的張姓18歲被告，和未成年的被害少年，都是一般參與少服中心活動的孩子，2020年5月某日傍晚，張男和被害少年同時在廁所，使用相鄰小便斗尿尿時，張男把手伸到隔壁撫摸少年下體，當天晚上，少年在機構內準備自己的晚餐，張男又趁機把手伸進少年褲子裡亂摸。

隔天晚上，張男再次尾隨少年進入廁所，少年因有前一天的經驗，刻意進入馬桶隔間躲避，卻被張男強行擋住隔間門，跟著進入隔間後，張男先自慰了一陣子，再強行幫少年口交，少年再也忍不住，向社工告狀，報請檢警介入偵辦，因張男坦承犯行，過程和少年在社工協助下模擬受害情節吻合，因此認定張男涉嫌2次強制猥褻、1次強制性交罪，依法提起公訴。

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