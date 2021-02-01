性侵9月女嬰致「下體撕裂爆血」　色狼遭扒光遊街示眾！全村喊打

▲泰國男子性侵9月大女嬰後，被家屬強逼在全村裸身遊街示眾。（圖／翻攝自Facebook／อยากดังเดี๋ยวจัดให้ version2 by kim）

記者張寧倢／編譯

性暴力案件層出不窮，日前泰國北大年府（Changwat Pattani）一樁性侵案的受害對象竟然是一名才剛出生9個月的女嬰，氣憤不已的家屬在揪出嫌犯之後，將這名男嫌的衣物扒光，強迫他全身光裸地遊街示眾，一路上被大批民眾痛批打罵，隨後才交由警方依法送辦。

根據《泰國世界日報》報導，泰國一名網友以「想出名待會安排version2 by kim」為名在臉書上傳一段影片並PO文寫道，北大年府農集縣一個小鎮的民眾聚集在街道上，對著一名全身光裸的年輕男子唾棄與打罵，因為他一周前涉嫌性侵一名9個月大的女嬰，憤恨的家屬因此扒光男子衣物，強行遊街示眾。

受害者父親在影片中質問這名殘忍的嫌犯，為何狠得下心對未滿周歲的孩子下手，導致她下體出現撕裂傷與嚴重出血，「畜生都不如！」男子也向家屬坦承犯案。原PO表示，這起事件對整個家庭蒙受巨大創傷，或許女嬰長大後就會忘記此事，但這場惡夢將留在父母的腦海中，永遠揮之不去。

報導指出，受害女嬰目前相當安全、情況良好，至於涉案男子也已經交由警方法辦。據了解，男子的健康狀況似乎有異常。

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