赴港創業拍電影《乘風》　BNB執行長搭檔回台吸金上億被起訴

▲赴港成立BNB集團的執行長謝榜原和合夥人楊翰元，涉嫌回台吸金上億元遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

在香港成立BNB GLOBAL GROUP的謝榜原、楊瀚元這對台籍合夥人，積極投資經營娛樂事業，還曾拍攝網路電影《乘風》，並試圖進軍電競業，被視為台灣新創界的青年才俊，卻因為跨海回台以賣公司債的名義募資，保證還本獲利，吸金上億元，1日被台北地檢署依違反《銀行法》等罪起訴。

謝榜原與楊瀚元2個七年級生，在台灣經營日租套房多年獲利後，2015年決定把公司搬到香港，開始跨足多元產業，2018年還真的找到藝人謝祖武，和1群香港藝人演出網路電影《乘風》，劇情內容透露著公司進軍賽車電競業的企圖心。

但在同一時間，謝、楊為了擴大資本，開始對外販售公司債，台灣李姓女子初期投資獲利，經謝、楊同意後，開始負責在台募資業務，順便賺佣金，但到了2018年中，付息開始不正常，有投資人憤而提告。

檢察官調查，BNB GLOBAL GROUP未經主管機關核准經營銀行業務，就對外以販售公司債的方式，宣稱可保本再賺利息，吸金總額達上億元，已經構成違反《銀行法》等罪，因此將負責人謝、楊等4人起訴。

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