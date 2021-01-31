少女慘遭陌生人餵毒！車內竟全是惡狼　拖進公園上演「12人混戰」

▲無知少女被陌生男子拐騙，最後在公園遭到10男集體性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

澳洲第3大城布里斯本近日發生一起駭人聽聞的性侵案件，2位年僅15歲的少女在人來人往的火車站被2名陌生男子誘騙，不僅讓她們吸毒，還用碎玻璃等利器威脅少女跟著他們離開，誰料，另外2台車輛竟載有8人，少女見狀哀求著要回家，隨後就被10名男子帶到公園輪番性侵。

根據《每日郵報》報導，布里斯本2名15歲少女去年12月28日在伍德理奇火車站（Woodridge station）遇見2名陌生男子，在他們的引誘之下，少女們不僅喝酒還吸食大麻，隨後2男拿出碎玻璃、碎瓶等利器威脅，少女因此被帶到南部郊區卡拉瓦薩（Karawatha）一處砂石場。

沒想到，砂石場停有另外2台車輛，車上坐著其餘8名男子，而且主要是非洲人，2名少女見狀十分驚恐，苦苦哀求要回家，但這10匹惡狼卻將她們載往卡拉姆維爾（Calamvale）地區公園，並在長椅上對少女們輪番性侵。據警方說法，受害者被折磨的過程中還被注射了麻醉藥物，毫無反抗之力。

▲據悉，共計10名男性嫌犯在公園長椅上輪流侵犯2名未成年少女。（圖／取自免費圖庫pixabay）

警方公訴人卡蒂芙（Peri Cardiff）表示，包含3名已歸案與7名在逃的嫌疑人都有強姦行為，與其他非洲人相比，一名長相突出的20歲非裔嫌犯已遭逮捕，警方在家中找到與監視影像相符的衣物，也在採取了保險套上的DNA做檢測，但他本人卻堅稱自己當時只是在場並無性侵。

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