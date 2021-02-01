　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老虎最怕癢...裝潢老闆「一陽指」戳酒促妹腋下　性騷罪起訴

▲▼喝酒,啤酒,應酬,正妹,OL,喝醉（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

▲裝潢公司老闆調戲酒促妹，亂戳被害人腋下靠近胸部位置遭起訴性騷擾。（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北某裝潢公司老闆，去年和朋友到熱炒店吃飯時，看到有酒促妹穿著制服在推銷某動物牌啤酒，竟帶著酒意調戲酒促妹，「妳知道老虎最怕什麼嗎？」、「老虎最怕癢」，然後就伸出手指去戳酒促妹腋下，酒促妹被碰到的地方距離胸部隱部位很近，一氣之下提告，台北地檢署調查後依性騷擾罪嫌起訴。

起訴指出，這名裝潢設計公司老闆因債務糾紛，曾因防害自由等案件遭判刑確定，2020年7月28日晚上，他和朋友到中山區長安東路的知名熱炒店吃飯時，某動物牌啤酒公司的酒促妹到桌邊推銷時，老闆和同桌友人戲鬧了一陣。

老闆帶著酒意用輕挑口吻問酒促妹「妳知道老虎最怕什麼嗎？」、「老虎最怕癢」，接著用迅雷不急掩耳的速度，伸出右手手指，戳了酒促妹左腋下接近胸部的位置，酒促妹嚇到往後倒彈閃避；事後檢察官安排雙方調解不成，檢察官根據熱炒店監視畫面等證據起訴，並請求法官考量是否要以5年內累犯事由，加重其刑。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

「你不來我就...」寂寞女網聊狂送撩人照　他忍1天登門下場慘

OL酒醉被扛回大學男舍輪流上　躺地驚醒淚控：他們害我吃事後藥

赴港創業拍電影《乘風》　BNB執行長搭檔回台吸金上億被起訴

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
升級iOS 14.4更省電！2款iPhone更新後續航暴增
尾牙爽中8000！菜鳥尷尬「怎安穩存活下來」　網曝真心話
案908把病毒帶進社區？陳時中：不敢說沒有風險
部桃隔離人數增至4337人　最新採檢結果出爐
部桃啟動清零計畫　全面做PCR、抗體檢測
快訊／本土+0　增1日本境外移入「採檢8次確診」
LIVE／第二家院內感染「再增匡列者」　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

老虎最怕癢...裝潢老闆「一陽指」戳酒促妹腋下　性騷罪起訴

智商151數學天后給學生吃剩菜！炫專收薇閣　暗示家長送香奈兒包

屏東萬丹地區出現假鈔　3要訣辨識「摸一摸、看一看、轉一轉」

狂偷太陽能電纜線...屏東男家「全是贓物」！被逮後下場慘了

擦撞人行道推輪椅父子...騎士摔倒擦傷　小客車再撞機車竟逃逸

5寶爸4個孩子發展遲緩！早療師本周進駐輔導　暫不安置原因曝光

2021才過1個月…新北車禍「3原因」奪18命　警分析避開死神關鍵

防搶演練不忘防疫　「歹徒」量完體溫開槍喊：搶劫啦

赴港創業拍電影《乘風》　BNB執行長搭檔回台吸金上億被起訴

桃園騎士遭陌生人安全帽痛毆　男到案辯：他用遠光燈照我

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

老虎最怕癢...裝潢老闆「一陽指」戳酒促妹腋下　性騷罪起訴

智商151數學天后給學生吃剩菜！炫專收薇閣　暗示家長送香奈兒包

屏東萬丹地區出現假鈔　3要訣辨識「摸一摸、看一看、轉一轉」

狂偷太陽能電纜線...屏東男家「全是贓物」！被逮後下場慘了

擦撞人行道推輪椅父子...騎士摔倒擦傷　小客車再撞機車竟逃逸

5寶爸4個孩子發展遲緩！早療師本周進駐輔導　暫不安置原因曝光

2021才過1個月…新北車禍「3原因」奪18命　警分析避開死神關鍵

防搶演練不忘防疫　「歹徒」量完體溫開槍喊：搶劫啦

赴港創業拍電影《乘風》　BNB執行長搭檔回台吸金上億被起訴

桃園騎士遭陌生人安全帽痛毆　男到案辯：他用遠光燈照我

暢銷神車也推高額零利率　2月車廠促銷鎖定你的年終！

雲霧中的蒜頭大橋超美！攝影師等了1周：每天清晨4點就在等

外資今年累計賣超台股1131億元　上週大砍聯電20萬張

「政治金童」趙少康旋風不輸韓國瑜　無黨籍戰北縣立委得23.5萬票

黃偉哲恭請安平開台天后宮「安平媽」護身符　贈送返鄉台南人保平安

再傳輝瑞疫苗「農曆年後」抵台？陳時中「再駁斥」：確定有就會說

多汁剝皮辣椒雞＋超澎湃蔬菜！台中高CP值舒肥餐　必搭滑嫩溫泉蛋

保時捷霸停車位挨轟「有錢買車沒錢停？」　管委會硬起來：已上鎖

為了工作一周鏟肉3公斤　楊晴「魔鬼訓練」嚐苦頭

桃園電子煙危害防制自治條例　近期公布施行最高可罸5萬

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

社會熱門新聞

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

即／墾丁晚間驚傳火警！福容飯店回應

5寶爸前雇主喊話再幫：肯吃苦保障底薪5萬

5寶爸4個孩子發展遲緩！早療師本周進駐輔導

高中女「傳裸照救人」慘淪慾女！狼友狂肉搜崩潰

兒時玩伴一通電話　他「轉交包裹」從大老闆變流亡逃犯

網路釣魚偷帳密　3天21人被害「捲300萬」

Uber司機恐攻酒駕撞死女騎士　殺人罪重判定讞

轎車自撞2死！儀表板時速停在100　他最後PO文曝光

福生三號起火　船長、船員竟遭行刑式槍決！綁屍丟海

設局拉女兒進摩鐵！讓前十大要犯猥褻　媽：他是好男人

疑妻外遇裝GPS跟蹤　夫驚見竹科女

阿嬤載孫女被撞飛　3歲女童大哭要回家

屁孩重劃區「炸街」失速撞電箱

更多熱門

相關新聞

他搭車狂頂高中妹喊：180cm碰不到　法官實測打臉

他搭車狂頂高中妹喊：180cm碰不到　法官實測打臉

25歲男碩士阿俊（化名）2019年10月31日下午5時許，分別於嘉義市文化路、垂楊路口的BRT公車月台及公車上，二度以胯下碰觸17歲女高中生小花（化名）的臀部、腰部，騷擾得逞。一審嘉義地院依法將阿俊判刑5月，案經上訴二審，阿俊仍否認犯行，辯稱以其身高180公分來看，無法碰到身高160公分以下的小花腰、臀部，不過台南高分院當庭直接測量打臉阿俊說法，最終維持原判，另以阿俊認罪致歉為由，宣告緩刑2年，全案定讞。

色男住院連4天狂摸女患者　2個月後他死了

色男住院連4天狂摸女患者　2個月後他死了

搭公車驚見天菜...癡漢擠到她身後磨蹭挨告

搭公車驚見天菜...癡漢擠到她身後磨蹭挨告

老闆不顧職場性騷　北市7年開罰555萬

老闆不顧職場性騷　北市7年開罰555萬

姊妹檔搭小黃遇狼！色運將邊開邊摸

姊妹檔搭小黃遇狼！色運將邊開邊摸

關鍵字：

酒促性騷擾腋下

讀者迴響

熱門新聞

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面