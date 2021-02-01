老虎最怕癢...裝潢老闆「一陽指」戳酒促妹腋下　性騷罪起訴

▲裝潢公司老闆調戲酒促妹，亂戳被害人腋下靠近胸部位置遭起訴性騷擾。（圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

台北某裝潢公司老闆，去年和朋友到熱炒店吃飯時，看到有酒促妹穿著制服在推銷某動物牌啤酒，竟帶著酒意調戲酒促妹，「妳知道老虎最怕什麼嗎？」、「老虎最怕癢」，然後就伸出手指去戳酒促妹腋下，酒促妹被碰到的地方距離胸部隱部位很近，一氣之下提告，台北地檢署調查後依性騷擾罪嫌起訴。

起訴指出，這名裝潢設計公司老闆因債務糾紛，曾因防害自由等案件遭判刑確定，2020年7月28日晚上，他和朋友到中山區長安東路的知名熱炒店吃飯時，某動物牌啤酒公司的酒促妹到桌邊推銷時，老闆和同桌友人戲鬧了一陣。

老闆帶著酒意用輕挑口吻問酒促妹「妳知道老虎最怕什麼嗎？」、「老虎最怕癢」，接著用迅雷不急掩耳的速度，伸出右手手指，戳了酒促妹左腋下接近胸部的位置，酒促妹嚇到往後倒彈閃避；事後檢察官安排雙方調解不成，檢察官根據熱炒店監視畫面等證據起訴，並請求法官考量是否要以5年內累犯事由，加重其刑。

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