OL酒醉被扛回大學男舍輪流上　躺地驚醒淚控：他們害我吃事後藥

▲OL和一群男大生夜唱到清晨，被扛回宿舍遭2男接連性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市某國立大學吳姓、林姓同寢男學生，2年前和朋友去夜唱，隔天清晨把剛認識的1名酒醉OL帶回宿舍休息時，吳男色慾薰心先在上鋪性侵OL，因林男外出辦事回房而中斷，沒想到林男竟接著爬上去性侵，OL掙扎反抗，努力爬到地板又不支睡著，醒來驚覺遭性侵，逃出校園並連絡友人哭訴經過，台北地檢署29日依趁機性交罪起訴2名男大生。

2019年6月23日深夜，吳姓和林姓男大生跟同校同學相約西門町星據點KTV唱歌，途中有同學帶著被害人等女性友人加入，一群人唱歌喝酒到隔天(24日)清晨，被害人酒醉不醒人事，吳男和林男自告奮勇，在早上8點多帶被害人回學校宿舍休息。

▲被害人本來被推到上鋪，為了反抗性侵爬到地板上又睡著。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

起訴指出，吳男把被害人推上自己的上鋪後，趁著林男等人外出的空檔，脫了自己的褲子性侵被害人，因林男和其他室友突然回房，吳男才中斷暴行，匆匆穿上褲子離開房間。

而林男目睹後也忍不住，爬到上鋪，接著性侵被害人，被害人雖喊著「不要」，仍無法反抗，只能掙扎爬下床，但到了地板上又不支昏睡，直到傍晚被其他男大生叫醒時，頭痛欲裂，反應遲緩，但印象中曾遭性侵。

▲犯下酒後性侵的2名男大生試圖道歉換取被害人撤告。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

被害人逃出校園後，打電話向友人哭訴遭性侵，事件開始在當天夜唱的朋友間傳開，被害人因宿醉難耐，再休息了1晚，25日去驗傷，在下體發現林男精液，更崩潰向友人痛罵，被害到要吃藥。

吳男和林男得知闖禍後，紛紛試圖聯繫被害人，詢問是否提告、驗傷，希望道歉取得諒解，檢察官根據驗傷報告，以及同寢室友、同學證詞，認定2人利用被害人酒醉不醒人事的機會性侵得逞，依趁機性交罪起訴。

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