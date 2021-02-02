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駕訓班下課19歲女大生突然失蹤　6天後找到遺體...肚子被剖開慘死

駕訓班下課19歲女大生突然失蹤　6天後找到遺體...肚子被剖開慘死。（圖／翻攝自微博）

▲女大生上完駕訓班遇害。（圖／翻攝自微博）

記者李振慧／綜合報導

四川德陽一名19歲女大生去駕訓班學開車後突然失蹤，6天後遺體才被人發現，然而肚子卻遭到殘忍剖開，很有可能生前曾遭到性侵。家屬質疑，發現遺體的地點並非第一案發現場，人是被殺害後才棄屍在當地。

19歲張姓女子就讀西南科技大學日語系二年級，上月24日下午3時20分左右，她從駕訓班下課後，從灤河加油站出口自西向東在嘉陵江西路上跨立交橋下穿輔路行走，準備去搭乘26路公車，後來於下午3時50分失聯。父親表示，當天下午6時撥打女兒電話，發現對方關機，因為駕訓班地點偏僻讓他們擔心可能遭遇不測，後來便向警方報案。

駕訓班下課19歲女大生突然失蹤　6天後找到遺體...肚子被剖開慘死。（圖／翻攝自微博／廣東台觸電新聞）

▲家人四處尋人卻還是迎來悲傷結局。（圖／翻攝自微博／廣東台觸電新聞

張父表示，30日接到警方通知在草叢中找到女兒遺體，地點距離對方最後出現處只有100公尺，由於之前他們也曾多次到那裡尋找卻都無果，讓他懷疑可能不是第一案發現場，張父表示，「那個地方太偏僻了，是一片拆遷後的地方，周圍都是樹木、雜草」。

網路上傳聞死者肚子被剖開，可能遭到性侵，張父證實，「警方沒有讓我們靠近現場，但我們所知道的情況就是那樣」，法醫目前已進行屍檢，家屬希望等驗屍結果與警方調查結果出爐後才進行安葬，案件仍在調查中。

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