四川「嚴書記」現身反腐片　聲淚俱下「沒有控制自己的權慾」

▲「嚴書記」嚴春風在專題裡聲淚俱下懺悔。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》連續幾日推出《正風反腐就在身邊》專題，在2018年轟動一時的「嚴書記」女兒掌摑同學的事件也被翻出來。當事人嚴春風在專題裡聲淚俱下。「我沒有控制自己的權慾，所以前妻李向陽才那麼跋扈，覺得後頭有我支撐，確實是我犯的錯誤，才導致了整個輿情到今天這個局面。」

▲四川幼兒園掌摑事件成為嚴春風下台的導火線。（圖／翻攝央視）

整起事件發生在成都的一所幼兒園，一名姓嚴的女孩打了其他小朋友而被老師處罰，不過，女孩的媽媽看到後竟要求老師當著所有師生給女兒道歉，並表示，「否則我通知你們集團領導來給我解釋，你對嚴書記的女兒說這話是什麼意思？」

當時這段話頓時引起其他家長強烈不滿，更有人把對話截圖發到網絡上，引起輿論一陣撻伐，更有網友開始肉搜這位「嚴書記」，才發現嚴春風行為早有異狀，他利用職務之便包工程、為他人謀利，收賄570餘萬元人民幣（約2451萬元新台幣）最終被法院一審判處有期徒刑十年。

▲嚴春風因貪瀆案遭法院判刑十年。（圖／翻攝央視）

嚴春風表示，他當時擔心生活影響仕途，刻意隱瞞身邊的一切，「個人報告沒有寫我的婚史，沒有寫我的娃娃，沒有說清楚我的錢，沒有報告我的股票，沒有如實報告我的房產，都不敢說實話，對我自己的情況都不敢說。」