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摩鐵3女8男「極樂大雜交」！女大生全裸獻身賺6000　親吐背後原因

記者柯沛辰、林悅／台南報導

台南警方23日在永康區某汽車旅館查獲一起「多P性愛雜交趴」，入內發現3女8男衣衫不整，正在上演「不斷電性愛」，卻全數未戴口罩，形同「防疫破口」，所以第一時間連忙發送口罩，強制所有人先戴上。其中，21歲、26歲女大生坦言缺錢花用，想說下海嘗試多P，怎料第一次做就被查獲。

永康分局偵查隊近日網路巡邏時，發現36歲黃姓網友揪團開性愛趴，立即報請檢方聲請搜索票，並在23日循情資到摩鐵附近埋伏。待時機成熟，員警破門進入，果真查獲14男女共處一室，其中11男女全身赤裸、忘情性愛，黃嫌及其女友、工作人員彭男等3人則在場觀戰監控。

▲台南市永康分局偵查隊搜索票，查獲一起在汽車旅館舉辦的「多P性愛雜交派對」，查獲全裸8男3女11人及黃姓主嫌3人，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南警方破門，驚見在場男女未戴口罩群聚，第一時間趕忙發送口罩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局偵查隊搜索票，查獲一起在汽車旅館舉辦的「多P性愛雜交派對」，查獲全裸8男3女11人及黃姓主嫌3人，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲現場查獲大量保險套。

據了解，在場參戰的3名女子，分別為21歲女大生、26歲女大生及38歲熟女。其中，2名女大生供稱「缺錢花用」，加上下海賺錢不易，所以想說嘗試多P性愛，怎料第一次參加就被抓。不過，警方未細問26歲女子是否為夜間部學生，或因學分未修完而延畢。

根據警方調查，黃嫌在社交平台上打著「氣質少婦」、「長腿女OL」、「歐美版吳Ｏ夢」及「神似某知名女優」等旗號攬客，男生每人每場需繳交5000元至6800元不等費用，而參加的女生每人每場可分得6000元；最後扣除開房成本7000元、保險套、潤滑液及飲料、食物等開銷，黃嫌每辦一場性愛趴約可賺2萬元。

黃嫌供稱，他每個月約可辦5、6場色情趴，只是每次參加人數、地點有所不同。由於黃嫌及其女友、負責接送的彭姓男子3人涉嫌主持開趴，訊後被依妨害風化等罪嫌送辦，其餘性交的8男3女則依社維法裁罰。

▼還有大量情趣用品。

▲台南市永康分局偵查隊搜索票，查獲一起在汽車旅館舉辦的「多P性愛雜交派對」，查獲全裸8男3女11人及黃姓主嫌3人，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▼黃嫌在網路上招攬男客。

▲台南市永康分局偵查隊搜索票，查獲一起在汽車旅館舉辦的「多P性愛雜交派對」，查獲全裸8男3女11人及黃姓主嫌3人，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局偵查隊搜索票，查獲一起在汽車旅館舉辦的「多P性愛雜交派對」，查獲全裸8男3女11人及黃姓主嫌3人，依法偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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