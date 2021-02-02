韓國歐巴「肛門篩檢」慘哭進中國！怒向北京大使館抗議：根本國恥

▲韓籍僑民入境北京時，也須接受肛門新冠篩檢。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

隨著新冠肺炎（COVID-19）病毒不斷變異，具有傳播能力的無症狀、輕症感染者日增，對此中國政府決定針對入境首都北京的旅客進行「肛門篩檢」，藉此提高篩檢的精準度，引發國內外一陣譁然，而這當然也包含外籍旅客！日前有韓籍人士向大使館哭訴，入境中國竟然還得接受這般「羞辱」，痛批南韓喪失國格，才會需要接受這般慘無人道的對待。

根據韓媒《韓國經濟》報導，南韓在中國當地的僑民在網路論壇上大吐苦水，尤其是入境北京時竟還得接受肛門篩檢，「到達機場後，在指定的飯店接受隔離，卻獲報需要接受肛門篩檢，防疫人員到場後下令，要求全場人員脫下褲子，就連孩童也不例外！」

所幸該名韓籍僑民向南韓駐中國大使館通報，經過多方協調下，才免於承受「脫褲露屁」的羞辱，最後只須提交糞便樣本即可。

某南韓公民團體在中國駐韓大使館前抗議，要求撤回韓籍旅客接受肛門篩檢的規定，「如果自家國民得被迫接受肛門篩檢的羞辱，政府卻無動於衷，那等於是政府已經死透了！難道我國女性外交部長康京和（강경화，即將卸任）出訪中國時，也需要接受肛門篩檢嗎？」

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