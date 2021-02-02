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憂春節出遊爆疫情！陳時中：升到3級以上才採「異地上班」

▲▼0130陳時中。（圖／ETtoday直播）

▲陳時中說明目前防疫對策分為四級，國內目前在第一級，若到第三、第四級則可能採行異地上班。（圖／ETtoday直播）

記者謝承恩／台北報導

新冠肺炎疫情連續三天傳出本土0案例，緊接春節又有大量人潮出遊，各大公司行號陸續傳出異地上班的呼聲！中央疫情指揮中心指揮官陳時中說明，相較於去年清明節有大量歐美返台潮，這次國內疫情的感染源相對清楚，會比照防疫的4級應變方案做處置，異地上班排在第三、四級，目前處第一級，民眾仍須要提高警覺做好保護。

近期院內感染案例讓國內疫情緊張！除了有變種病毒出現，年末又有尾牙高峰，緊接春節連假民眾出遊，中央疫情指揮中心今（2）日召開記者會說明，若比照去年清明連假後，指揮中心建議企業採彈性上班易地上班，當時考量到短時間自國外返台後，有大量案例確診而提高警覺因應。

「今年比起去年海歸潮，情況要稍微沒那麼嚴重，現在感染源都很清楚。」指揮官陳時中指出，目前防疫對策分為四級，目前台灣處於第一級，第二級是當出現一例不明本土病例，就會限制戶外500人、室內100人以上的活動，若是要到「限制企業」，例如以異地上班的程度，至少要到第三、第四級警示。

他也建議，民眾一定要提高警覺自我保護，才能夠將不明或進到社區的感染風險減到最低，針對春節尾牙及出遊聚會，目前還沒限制100人以上活動，但指揮中心仍希望要辦裡相關活動，都盡量縮小規模。

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