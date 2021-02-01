里港警分局新建辦公廳舍　1日落成揭牌啟用

▲屏東縣政府警察局里港分局1日舉行新建辦公廳舍落成啟用典禮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局里港分局今(1)日舉行新建辦公廳舍落成啟用典禮，由屏東縣政府縣長潘孟安主持，會中邀請各級長官、民意代表、貴賓及地方仕紳一同剪綵、觀禮見證，場面隆重熱絡。

里港警分局管轄里港、九如、高樹、鹽埔、三地門及霧臺等6鄉，舊有廳舍於民國57年興建，已使用逾50年，建物老舊且空間狹小。

為提供員警優質辨公環境及民眾洽公處所，自2019年1月原址開工重建，2020年1月竣工，為地上2棟4層樓建築物，總工程費計新臺幣1億1909萬元整，之後歷經約1年時間增設各項勤業務需求之軟硬體設備，在各界殷殷期盼之下，終在今日落成啟用。

縣長潘孟安表示，2021年的2月1日是個特別的日子，里港分局新建辦公廳舍落成啟用別具意義，里港分局轄區為屏東主要出入門戶，肩負重大治安及交通安全維護責任，50幾年來舊有廳舍老舊，已不敷使用，為確保治安、交通工作的推行，縣府經過兩年預算的編列及縣議員的支持，耗時兩年時間興建及增設各項勤務設備，終在今日完成這棟美輪美奐的辦公廳舍，整體外觀設計以現代綠能建築理念呈現，內部空間規劃包括安全執勤設施、生活機能需求，並以「顧客導向」前提為出發，規劃兼顧親民、便利、人性化動線，提供鄉親1個舒適的洽公環境及員警優良辨公環境。

分局長楊龍祥期勉所有同仁能夠感恩惜福，戮力從公，做好地方治安、交通維護及為民服務工作，完成依法維持公共秩序、保護社會安全、防止一切危害及促進人民福利的警察工作。

▲Her今天推出「契爾氏金盞花植物精華化妝水」500ml，原價2390元、特價1550元