屏東萬丹地區出現假鈔　3要訣辨識「摸一摸、看一看、轉一轉」

▲屏東縣萬丹有民眾在社群網站po文表示有收到假鈔，警方呼籲民眾小心。上圖為偵查隊長葉憲威。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹有民眾在社群網站po文表示有收到假鈔，屏東警分局經查無相關報案紀錄，已積極嘗試聯繫發文者向警方報案以釐清案情，杜絕不法，另籲請民眾可根據央行所提供要訣，秉持3項原則：摸一摸、看一看、轉一轉，避免收到假鈔。

警方說，所謂「摸一摸」，因為新台幣的主要圖案是採凹版印刷方式，油墨凸起在紙張上，一般歹徒是以影印或是噴墨方式偽造，二者在以手觸摸時，可以感覺到真鈔有浮凸效果與感覺，摸起來不會是平滑的感覺。

「看一看」，是要看鈔票及硬幣上的隱藏字，以15度角側面檢視，鈔券右下圖紋中浮現面額數字，或是五十元硬幣背面的「五十」及「50」字樣，偽造鈔票及硬幣則不會有這些特徵。

「轉一轉」，是要看1000元及500元上的「條狀光影變化箔膜 」及「變色油墨」，其中「條狀光影變化箔膜」在輕轉時有七彩光影變化，而「變色油墨」在轉動鈔票角度觀看時，會有不同顏色變化。

屏東警分局表示，透過這3種基本方法，可以有效辨識出假鈔，避免為歹徒有可乘之機。如有收到假鈔，請盡速向附近轄區派出所所報案，以利警方後續追查印製不法集團。

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