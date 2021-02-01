春節前交通大執法　內埔警分局連3天加強7項重大違規取締

▲屏東縣內埔警方1日一連3天強力執行7大重大交通違規取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警方1日一連3天強力執行，加強酒後駕車、闖紅燈、超速、機車未依規定兩段式左轉、逆向行駛及不依標誌(線)、號誌指示行駛及未戴安全帽7項重大交通違規取締勤務，確保民眾生命財產安全。

春節將至，除了學生放寒假陸續返鄉外，民眾過年的氣氛越發濃厚，據資料統計，年前各類交通事故將達高峰，因此內埔警方於年前進行為期3天交通大執法。

內埔警方說，酒後駕車及超速常造成死亡交通事故，經檢視轄內易肇事路口，部分交通工程良好，卻常因用路人的守法觀念不足，如未依規定兩段式左轉；或因騎士未戴安全帽等因素，導致嚴重交通事故，希望借由這次交通執法的雷厲風行，保障用路人生命、身體及財產的安全。

警方說，酒駕酒測值逾0.25毫克依法送辦；未逾0.25毫克，採加重及累加罰鍰裁處；另根據道路交通管理處罰條例，「闖紅燈」罰1800元至5400元、「超速」罰1200元至2400元、「未戴安全帽」罰500元、「機車未兩段式左轉」、「逆向行駛」及「不依標誌(線)、號誌指示行駛」都是600元至1800元罰鍰。

分局長蔡耀順表示，為確保民眾能平安過年，遂有交通大執法的實施，再度提醒用路人應確實養成守法習慣，避免交通事故發生，保障自身安全，也看緊自己荷包過好年。

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