誇張！日系賣場開幕三天夯品搶購一空　內行人：台式通路現在還有「激安」價

▲部分來自日本的必買夯品在短短兩三天就賣到缺貨。（圖／網友授權提供，請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

日系賣場在台灣展店短短幾天，各式好物吸引大批民眾搶購，店外冗長的等候隊伍更是日夜不間歇。店內群眾幾乎人手一購物籃，移動的同時不忘緊盯架上商品，部分來自日本的有口碑夯品更在短短兩三天就賣到一度缺貨。其實有許多品項早就引進台灣，讓你免出國、免排隊，就能買到這些高品質的好用日貨。





▲店內群眾幾乎人手一購物籃，移動的同時不忘緊盯架上商品，深怕一個不留神錯失好物。

Lenor蘭諾衣物芳香豆

在日本風靡廣大女性，洗滌後可讓衣物保持芳香一整天的蘭諾衣物芳香豆，在開幕後馬上銷售一空。別急，在全聯和寶雅就可以和日本同步買到蘭諾衣物芳香豆。只要在洗衣時加入建議使用量，衣物就會散發淡雅香氣最長持續12週。





▲在全聯或寶雅就可以看到蘭諾衣物芳香豆的的身影。

風倍清織物消臭除菌噴霧

在日本可謂數一數二消臭抗菌專家的風倍清抗菌消臭噴霧，與市售的芳香劑和香水不同，主打成分天然玉米由來、一噴清新。特色在於難以清洗的織品只要輕鬆噴幾下就可保持清新並輕鬆除菌，民眾一進店就狂掃買光，許多YouTuber也在開幕時進店帶逛掃貨。其實台灣隨處都可見到的大型通路包括全聯、屈臣氏和寶雅等，早就引進，還不時有一些優惠，讓消費者免排隊就買得到。

▲民眾愛日貨，本土通路早就準備好充足的風倍清貨量。

IMJU薏仁清潤化妝水

日本出名的IMJU薏仁清潤化妝水，主打美白抗痘清爽無負擔，在店內也一度熱賣到架上沒貨，其實台灣的寶雅屈臣氏之類的美妝、藥妝通路就可以買得到，美妝控更是早在網路上有眾多點評。

▲IMJU薏仁清潤化妝水，在屈臣氏、寶雅就可以買得到。



ARIEL抗氧化洗衣精／洗衣膠囊

日本最新推出，具有抗氧化配方的ARIEL洗衣膠囊，在日系賣場賣到一盒不剩。ARIEL在日本是蟬連七年熱銷第一的洗衣精和洗衣膠囊品牌（註一），在台灣的各式通路「ARIEL洗衣精」也是洗衣類別的熱銷品。全新升級的抗氧化洗衣精，除了有99.9%抗菌功能，讓細菌洗後不易滋生，還能防止衣服上殘留皮脂和油脂的氧化，有效去除並解決衣物悶臭味。即使好不容易排隊進到日系賣場卻發現已銷售一空，在街頭巷尾都可以看到的全聯，已為大家將新品準備齊全。





▲縱使ARIEL洗衣膠囊在日系賣場已銷售一空，在街頭巷尾都可以看到的全聯，已為大家將新品準備齊全。

【同步加映】網友推薦必買品

潘婷髮の青春露

潘婷是注重髮質形象的日本OL長期愛用品牌，日系賣場這一次舖了滿滿一貨架。但早在日系賣場展店以前，潘婷已擄獲眾多想擁有光潤秀髮的女性芳心，從過去被稱為是髮質損傷修護專家，近來更被譽為是髮界神品。屈臣氏、全聯和寶雅等通路，早就與日本同步，讓不同髮質的消費者都可以都買到適合自己的潘婷。



▲而屈臣氏、全聯和寶雅等通路長期都準備了充足的貨量，不管是哪一種髮質都可以買到適合自己的潘婷。

UHA味覺糖

在日系賣場內掛滿整面的味覺糖讓民眾心花怒放地一抓就是好幾包，許多人到日本藥妝店都會順手買回一把，送禮及自用都很合適。其實經常走逛各大通路、購買生活用品的人都會發現，在全聯及寶雅就買得到這一項人氣夯品味覺糖。





▲其實經常走逛各大通路、購買生活用品的人都會發現，在全聯及寶雅都能買得到這一款人氣夯品味覺糖。

日清合味道酸辣蝦味杯麵

日清是日本極具知名度的泡麵品牌之一，許多人到日本也會特地安排前往安藤百福發明紀念館，體驗日清泡麵的製程。日系賣場特地將酸辣蝦味杯麵大量上架，許多賣場中的民眾也被這量大就是美的畫面震攝。而這一款以重口味榮登許多民眾最喜愛的日清合味道酸辣蝦味杯麵，其實寶雅也同步販售中。





▲這一款以重口味榮登民眾最喜愛的日清合味道酸辣蝦味杯麵，其實在寶雅也同步販售中。

許多這一年無法出國的民眾無不把握良機想進日系賣場狂掃一陣，其實只要多留意，就會發現許多日本夯品在全聯、寶雅、屈臣氏這些通路早就都買的到，排隊前不妨先做功課研究一下，就能用最省時省力的方法買到這些日系好物。

註一：資料由INTAGE提供，根據日本2013至2018年銷售額資料，通路包括量販賣場一般超市便利超商線上購物平台等，ARIEL濃縮洗衣精在日本濃縮洗衣精市場中占率最高。