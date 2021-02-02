新冠疫情衝擊經濟垮！南韓「最大UNIQLO」驚傳1月底結束營業

▲南韓UNIQLO最大店面首爾明洞中央店於1月31日結束營業。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，重創南韓庶民經濟，就連知名日系平價服裝品牌「UNIQLO」都在劫難逃！位於首爾明洞商圈、號稱象徵南韓最大間旗艦店的UNIQLO明洞中央店於1月底悲劇性地結束營業，在外牆上挑出巨幅公告，感謝顧客長期支持。

根據韓媒《News1》、《朝鮮日報》報導，業界人士於昨（1）日表示，南韓UNIQLO將於2月起陸續收掉國內間店面，包括位於首爾的Homeplus放鶴店、木洞店將於18日收攤，位於慶尚道地區的釜山海雲台店、大邱城西店、漆谷店等也於18日閉店，蔚山樂天百貨常安店將於19日結束營業，位於光州的樂天百貨光州店也將於25日前結束實體店面營業。

▲UNIQLO首爾明洞中央店貼出公告，感謝顧客長期支持。（圖／達志影像）

不僅如此，在南韓具有UNIQLO象徵的首爾明洞中央店、位於京畿道水原市精華地帶的水原車站AK水原店也已宣告結束營業。據統計，原本UNIQLO在南韓境內設有186間店面，即將於今年2月縮減至130多間店。

分析指出，UNIQLO在南韓的「閉店潮」恐怕與先前日韓歷史爭議、日韓貿易戰所引起的「拒買日貨」運動，以及近一年多以來新冠疫情影響有關，隨著生活型態改變、居家辦公的生活化以及戶外活動大幅減少，造成前往實體店面購物的顧客跟著減少。

▲先前南韓民眾曾主動發起抵制日貨運動。（圖／達志影像）

報導指出，負責在南韓營運UNIQLO的迅銷南韓分公司（FRL Korea Co.）從2019年9月至2020年8月底所記錄的南韓市場營業損失高達884億韓元。先前銷售額1兆韓元的奇蹟，如今卻只能在虧損與閉店潮下逆風前進。

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