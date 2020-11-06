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衣服有「火鍋味」超尷尬？日本人親授大絕招免洗去味

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▲▼衣服有「火鍋味」超尷尬？日本人親授這招免洗去味。（圖／資料照）

▲每次吃完火鍋，免不了全身沾染濃濃的火鍋味，原來是殘留在衣服纖維中。（圖／資料照，以下同。）

消費中心／綜合報導

天氣轉涼，和好友相約大嗑各式鍋物…吃進肚裡也暖進心裡，然而每次吃完，免不了全身沾染濃濃的火鍋味，成為活生生的「行走火鍋」實在很尷尬，尤其秋冬毛衣、羽絨外套等材質容易吸附鍋味，卻不容易經常清洗或甚至無法水洗，這時不妨偷師最重視社交禮儀、追求究極「自我氣味管理」的日本人，使用日本銷售第一(註)、日本居酒屋和燒烤店必備的「清新神器」神救援，隨手一噴根源分解擾人油膩味，持續保持清新好氣質。

▲▼衣服有「火鍋味」超尷尬？日本人親授這招免洗去味。（圖／資料照）

▲日本銷售第一(註)的風倍清織物除菌消臭噴霧，不僅是日本居酒屋、燒烤店必備品，也是上班族聚會後的清新神器。

其實你之所以會全身散發「鍋氣」變成「行走火鍋」，而且總揮之不去，是因為異味會累積殘留進纖維中，並可達六個月之久。所以使用一般衣物香氛或香水往往治標不治本，沒辦法真正消除異味，還會聞到香水混雜食物氣味之後更難聞的尷尬味道，造成反效果。日本風倍清研發出獨家消臭科技，玉米由來的消臭成分可以有效深入衣物纖維，找到並根源分解躲藏起來的異味因子，達到就像洗過一般、真正強力消臭的清新效果，同時還有99.9%除菌力，一舉雙得，許多秋冬洗不了、難洗的布織品，透過噴灑風倍清都可以輕鬆一噴清新，難怪成為日本國民愛用品牌，家家戶戶必備神器。

▲▼衣服有「火鍋味」超尷尬？日本人親授這招免洗去味。（圖／資料照）

▲許多秋冬洗不了、難洗的布織品，透過噴灑風倍清都可以輕鬆一噴清新。

風倍清織物除臭噴噴使用很簡單，只要是布製品都能噴！平時置放在玄關處，舉凡鞋子、布包包、冬天的圍巾外套、羽絨衣，進出隨手噴一噴，就能輕鬆享有消臭除菌效果，時時Keep日系清新感；或效法日本主婦的打掃秘訣，每次打掃後再搭配風倍清除臭噴噴隨手對沙發、地毯、窗簾、床墊等天天吸附異味細菌的大型織物噴灑，深入這些難洗物件纖維，強力消臭又除菌，解決悶味源頭，清潔效果瞬間升級超EZ！

▲▼衣服有「火鍋味」超尷尬？日本人親授這招免洗去味。（圖／資料照）

▲居家打掃完，搭配風倍清織物除菌消臭噴霧隨手噴噴沙發、床墊、地毯等大型織物，深入織物纖維消臭除菌，清潔效果瞬間升級超EZ。

秋冬時節，入手一瓶日本研發直送的風倍清織物除菌消臭噴霧，不論外出、居家都可用，外出做好自我氣味管理，隨手一噴讓洗不了的外衣在寒冷的冬季常保清新，各種尷尬異味都輕鬆對付、還能除菌更安心；而居家清潔時搭配使用，也能避免惱人氣味破壞家中「好氣場」，輕鬆為生活品質大加分。不需再因為顧慮各種異味，而影響生活好心情！

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▲▼衣服有「火鍋味」超尷尬？日本人親授這招免洗去味。（圖／資料照）

▲外出做好自我氣味管理，隨手一噴風倍清讓洗不了的外衣在秋冬季節安心除菌、又常保清新。

註：此資料由Intage提供，根據日本2015至2018年零售市場銷售額資料，Febreze風倍清品牌在日本空氣清新類別市場中市佔率最高。

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