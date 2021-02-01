案908感染有疑雲！「恐是社區感染」不是889傳染　張上淳回應了

▲專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

本土新冠肺炎案889曾去第二家醫院就醫，不幸造成案908感染，但根據監視錄影畫面，兩人皆有戴口罩，坐在候診區的前後排，並沒有接觸，有專家認為案908有可能是在外面社區染疫。對此，專家小組召集人張上淳說，依目前資料來看，在候診區傳染機會還是比較大，但會做病毒基因序列，去佐證他們有直接相關。

案908為50多歲男性，於1月23日陪同母親到平鎮某醫院就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，30日確診；母親檢驗結果為陰性，但屬個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離。

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不過因為從醫院監視器畫面來看，案889和案890兩人戴著口罩，且沒有接觸，因此有專家認為傳染機會不大，案908可能是在外面社區感染。對此，張上淳也沒直接下定論，他表示，他們距離是比較靠近，在流行病學推理上，當然會優先想案908和案890有關。

張上淳說，大家會覺得他們沒有直接談話或做其他接觸，但目前推理上認為，在候診區得到傳染的機會比較大，部長也多次說明不是只鎖定這樣的狀況，還會有其他考量，接下來會比對兩人的病毒基因序列，有多點證據佐證他們有直接相關。

陳時中也提到，當然所有可能都無法被排除，對於前14天相關接觸者，會持續關心，案908親密接觸者就是家庭親密接觸者跟一位友人，四個檢驗都陰性，當然現在無法排除任何微小可能性，以目前判定案889和案908關聯最多。

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