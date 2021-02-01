趙少康選台市長挫敗退出政壇　26年後和陳水扁世紀大和解

▲趙少康26年後和陳水扁上演世紀大和解。（圖／翻攝自觀點YouTube）



記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人趙少康宣布重返國民黨，並稱前高雄市長韓國瑜鼓勵他參選黨主席，消息一出為政壇投下震撼彈。趙少康1994年競選台北市長，輸給民進黨對手陳水扁，吞下從政以來唯一敗戰，隨後淡出政壇。2020年趙少康南下探望陳水扁，兩人相隔26年握手言歡。

1981年，31歲的趙少康代表國民黨首度參選，以僅次陳水扁的選區第二高票當選，並在1985年連任成功，1987年增額選上立委。1989年趙少康與王建煊、郁慕明、李勝峰等人成立國民黨的黨內派系「新國民黨連線」，要求民主化，倡議黨改造運動，成為一股強大勢力。

1992年立委選舉，新國民黨連線成員未獲國民黨提名，42歲的趙少康以無黨籍投入立委選戰，在台北縣一舉囊括23.5萬票，創下最高票紀錄，被封為「政治金童」。1993年新國民黨連線脫離國民黨組成新黨，隔年趙少康代表新黨角逐台北市長，挑戰尋求連任的國民黨候選人黃大洲，以及民進黨立委陳水扁，最後由陳水扁勝出，趙少康吞下從政以來唯一敗仗，隨後淡出政壇投入媒體經營。

26年後，2020年10月31日南下台南探望陳水扁，兩人握手言歡，上演世紀大和解。趙少康提到，981年，陳水扁與他同時當選台北市議員時，兩人就吵起來；不過，政治是一時的，交情還是交情，中間有朋友提到陳水扁要大和解，他於是赴台南，順便去見陳水扁。

陳水扁將自己的回憶錄《堅持》送給趙少康作為見面禮，並表示，裡面有寫到推動國會全面改選，261號釋憲案（終止萬年國會）若沒趙少康，就不可能成案，國會不可能全面改選成功，「感謝26年來能有第一次聊敘機會」。

趙少康提問如何化解政壇朝野對立僵局？陳水扁認為，有權力的人應該先拿出誠意，位居高位的人更有本錢邀請大家坐下來，朝野和解的重點並非在野黨，而是執政當局，「看你有沒有一顆心，覺得是時候了，朝野一直尖銳對立下去，絕對不是辦法。」

趙少康補充，早在總統蔡英文就職連任時他就提出，評價未來4年表現，只有兩岸和平、兩黨和解，並感嘆朝野坐下來對話的局面，是從沒有發生過的，非常可惜。

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