　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康選台市長挫敗退出政壇　26年後和陳水扁世紀大和解

▲▼ 趙少康訪陳水扁。（圖／翻攝自觀點YouTube）

▲趙少康26年後和陳水扁上演世紀大和解。（圖／翻攝自觀點YouTube）

記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人趙少康宣布重返國民黨，並稱前高雄市長韓國瑜鼓勵他參選黨主席，消息一出為政壇投下震撼彈。趙少康1994年競選台北市長，輸給民進黨對手陳水扁，吞下從政以來唯一敗戰，隨後淡出政壇。2020年趙少康南下探望陳水扁，兩人相隔26年握手言歡。

1981年，31歲的趙少康代表國民黨首度參選，以僅次陳水扁的選區第二高票當選，並在1985年連任成功，1987年增額選上立委。1989年趙少康與王建煊、郁慕明、李勝峰等人成立國民黨的黨內派系「新國民黨連線」，要求民主化，倡議黨改造運動，成為一股強大勢力。

1992年立委選舉，新國民黨連線成員未獲國民黨提名，42歲的趙少康以無黨籍投入立委選戰，在台北縣一舉囊括23.5萬票，創下最高票紀錄，被封為「政治金童」。1993年新國民黨連線脫離國民黨組成新黨，隔年趙少康代表新黨角逐台北市長，挑戰尋求連任的國民黨候選人黃大洲，以及民進黨立委陳水扁，最後由陳水扁勝出，趙少康吞下從政以來唯一敗仗，隨後淡出政壇投入媒體經營。

26年後，2020年10月31日南下台南探望陳水扁，兩人握手言歡，上演世紀大和解。趙少康提到，981年，陳水扁與他同時當選台北市議員時，兩人就吵起來；不過，政治是一時的，交情還是交情，中間有朋友提到陳水扁要大和解，他於是赴台南，順便去見陳水扁。

陳水扁將自己的回憶錄《堅持》送給趙少康作為見面禮，並表示，裡面有寫到推動國會全面改選，261號釋憲案（終止萬年國會）若沒趙少康，就不可能成案，國會不可能全面改選成功，「感謝26年來能有第一次聊敘機會」。

趙少康提問如何化解政壇朝野對立僵局？陳水扁認為，有權力的人應該先拿出誠意，位居高位的人更有本錢邀請大家坐下來，朝野和解的重點並非在野黨，而是執政當局，「看你有沒有一顆心，覺得是時候了，朝野一直尖銳對立下去，絕對不是辦法。」

趙少康補充，早在總統蔡英文就職連任時他就提出，評價未來4年表現，只有兩岸和平、兩黨和解，並感嘆朝野坐下來對話的局面，是從沒有發生過的，非常可惜。

其他人也看了這些新聞...

趙少康證實「韓國瑜要我選黨主席」　私下對話曝光
下一步選2022、2024？　趙少康：我不排斥任何位置
趙少康自爆被勸進選黨主席　韓國瑜說話了

相關新聞...

趙少康選黨主席「不符資格」　國民黨：要達2項要件
趙少康重返國民黨　新黨：盼他把「新黨精神」帶回藍營
「政治金童」趙少康旋風不輸韓國瑜　無黨籍戰北縣立委得23.5萬票

振興一下我們的美麗

ET快訊
雞排妹怒曬尾牙現場照　「竟有人喪心病狂懷疑是假的」
外送正職月收9萬！單親爸曝隱形成本：根本是虛的
情侶雙載男遭水泥車狠輾亡！倖存女遭警嗆：看到大車不閃
保時捷霸停車位挨轟「有錢買車沒錢停？」　管委會：已上鎖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷免車隊罵黃捷「婊子」　王婉諭：這樣我要怎麼教小孩？

陽交大揭牌首任校長林奇宏拋10年願景　賴清德曝3促成關鍵

韓國瑜若聯手趙少康統治國民黨　李正皓曝：將迎三個「滅頂之災」

拔菜戰車高掛「婊子」布條　罷捷團體強調不知情：非總部授意

趙少康選台市長挫敗退出政壇　26年後和陳水扁世紀大和解

王鴻薇：如果韓國瑜要為難黨主席江啟臣　「自己出來選就好了」

「政治金童」趙少康旋風不輸韓國瑜　無黨籍戰北縣立委得23.5萬票

趙少康重返國民黨　新黨：盼他把「新黨精神」帶回藍營

校園出現「投不同意罷免」布條！Care高雄轟：顏色對了什麼都對

台北動漫節照辦上限6千人！　黃珊珊：台北市還是很安全不用慌亂

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

罷免車隊罵黃捷「婊子」　王婉諭：這樣我要怎麼教小孩？

陽交大揭牌首任校長林奇宏拋10年願景　賴清德曝3促成關鍵

韓國瑜若聯手趙少康統治國民黨　李正皓曝：將迎三個「滅頂之災」

拔菜戰車高掛「婊子」布條　罷捷團體強調不知情：非總部授意

趙少康選台市長挫敗退出政壇　26年後和陳水扁世紀大和解

王鴻薇：如果韓國瑜要為難黨主席江啟臣　「自己出來選就好了」

「政治金童」趙少康旋風不輸韓國瑜　無黨籍戰北縣立委得23.5萬票

趙少康重返國民黨　新黨：盼他把「新黨精神」帶回藍營

校園出現「投不同意罷免」布條！Care高雄轟：顏色對了什麼都對

台北動漫節照辦上限6千人！　黃珊珊：台北市還是很安全不用慌亂

味全龍唯一創隊元老黃煚隆　復隊感觸多盼培育出璞玉

獨／廂型車頂綁「3大包+塑膠椅」上國道　目擊駕駛驚呆

年收6位數英鎊！她苦拚賺錢竟被誤認獨吞彩金　慘遭家人斷絕往來

和姚元浩有譜了？　王心恬想當2寶媽曝「結婚進度」

兩大因素干擾！北部4都1月移轉量衰退　台中靠北屯撐腰買氣不減

前男友婚禮和新娘「最後抱抱」　新郎微笑逐漸母湯網：看得到痛苦

搶賺過年商機！3C通路推優惠　大電視降價近3萬、電競筆電砍價4千元

台北電玩展成功落幕　主辦方宣佈2021票根可沿用至明年使用

不只矮仔財！北投市場必吃美食還有這3家　80年老店店人氣高

排舞「阿翔抱起林美秀」　他一看直接刪橋段：謀殺

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

高雄遊行布條驚見「婊子」　罷捷總部回應

即／趙少康申請回國民黨　江啟臣證實了

下一步選2022、2024？　趙少康：我不排斥任何位置

趙少康申請「重回國民黨」　現身曝下一步規劃

罷捷遊行號召數千人　一柱擎天姐來了

台灣疫苗指標倒數11名　高虹安點出「防疫弱點」：陳時中該坦率了

趙少康、韓國瑜私下對話曝光！

趙少康：台灣政治變成百萬1450隨時出巢　「來啊！我才不怕」

韓國瑜岳父李日貴今告別式　親友悲送

趙少康：總要有人出來鬥鬥這些亂臣賊子、牛鬼蛇神

快訊／韓國瑜要趙少康選國民黨主席、救國民黨

快訊／趙少康自爆韓國瑜勸進選黨主席　韓國瑜回應

快訊／1月第二起！共機單日報到兩次　國防部證：2架次殲11擾台

趙少康有意角逐黨主席　國民黨回應了

更多熱門

相關新聞

王鴻薇：如果韓國瑜要為難黨主席江啟臣　「自己出來選就好了」

王鴻薇：如果韓國瑜要為難黨主席江啟臣　「自己出來選就好了」

中國廣播公司董事長趙少康1日上午宣布，要重返國民黨，且還被前高雄市長韓國瑜勸進選黨主席，然而根據國民黨黨規顯示，黨主席必須要入黨1年，且曾擔任過中評委或中央委員。國民黨籍台北市議員王鴻薇認為，韓國瑜可能不曉得趙少康沒有中央委員身份，且也不覺得韓國瑜是想為難國民黨主席江啟臣，因為若要為難，「韓國瑜自己出來選就好了！」

再傳輝瑞疫苗過年後抵台？陳時中再駁斥

再傳輝瑞疫苗過年後抵台？陳時中再駁斥

趙少康重返國民黨　新黨：盼他把「新黨精神」帶回藍營

趙少康重返國民黨　新黨：盼他把「新黨精神」帶回藍營

用英國、南非等地稱呼變種病毒是歧視

用英國、南非等地稱呼變種病毒是歧視

游淑慧讚趙少康「國民黨大鯰魚」：牛轉乾坤的禮物！

游淑慧讚趙少康「國民黨大鯰魚」：牛轉乾坤的禮物！

關鍵字：

趙少康陳水扁影音

讀者迴響

熱門新聞

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

這群人展瑞「刪光49萬人IG貼文」長文曝壓抑心聲

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

139死亡彎道逆撞！23男載16歲女過彎摔車

韓綜讚台灣防疫模範國！孝淵曝台南狀況

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面