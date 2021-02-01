LIVE／第二家院內感染「再增匡列者」　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今上午臨時召開記者會駁斥10萬劑輝瑞疫苗來台一事，嚴正否認相關訊息，指揮官陳時中簡單說明後，表示下午同樣會在2點舉行記者會說明國內新冠肺炎情況。

部立桃園醫院感染已造成19例本土案例，其中1例死亡，死亡個案為案863的婆婆，而案863一家7口，已經有6人染疫，其中採檢陰性的大姑因為也有接觸史，仍在隔離中。而部桃的綜合大樓，已經有318人採檢陰性，還有3人還在採檢中。

另外，部桃專案擴大回溯醫院相關接觸者，目前有4千多人在居家隔離中，預計2/4會進行清空計畫；而在第二家院內感染醫院，指揮中心也將針對案889至該院門診兩日擴大匡列，包含1/18、1/23上午整天的門診病患與陪病患者都列入，預計今還會公布新增的匡列人數。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計155,064例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含151,117例排除)，其中911例確診，分別為797例境外移入，75例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中8人死亡、830人解除隔離、73人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。