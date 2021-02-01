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拜登政府證實「遺失2000萬劑」疫苗　足讓近半台灣人打完2劑！

▲▼拜登，BIDEN。（圖／路透社）

▲美國有2000劑新冠疫苗不知去向，數量足以讓將近一半的台灣人完成2劑接種。（圖／路透社）

記者張寧倢／編譯

拜登政府上任就大刀闊斧實施新政，其中一項重要政策是要在100天之內讓1億名美國人接種新冠疫苗。官方報告卻指出，分送至各州的疫苗中有2000萬劑「不知去向」，而此數量足以讓將近半數的台灣人完成2劑疫苗接種。此前，佛州也發生工作人員不小心關掉冰箱電源，導致1000多劑輝瑞疫苗直接報銷。

根據《紐約郵報》報導，美國疾病控制預防中心（CDC）一份報告指出，防疫當局目前已經向各州運送了大約5000萬劑疫苗，而目前只有3110多萬劑被注射於民眾身上，其餘的2000萬劑疫苗的去向則無法確定。

▲▼輝瑞疫苗冷藏運送。（圖／路透）

▲輝瑞疫苗經冷藏運送，分發至美國各州。（圖／路透）

美媒《Politico》指出，一旦聯邦政府將疫苗發送出去，接下來就得由各州來追蹤疫苗的下落，而政府目前正在努力尋找遺失的2000萬劑疫苗。拜登團隊認為，因為匯整各州數據需要一段時間，大約有10%，也就是200萬劑的疫苗可能因此被遺漏計算，有可能是被放在倉庫、冰箱或正在配送當中。

▲▼輝瑞疫苗,英國,冷藏存儲,超低溫冰箱。（圖／路透）

▲冷儲疫苗用的超低溫冰箱。（圖／路透）

此外，《紐約郵報》29日也曾報導，佛州棕櫚灘縣一名工作人員不小心將儲放新冠疫苗的超低溫冰箱的電源關閉，導致其中232瓶、共1160劑輝瑞疫苗一夕報廢，已經全數銷毀。當地衛生官員表示，這次事故是無意間造成的人為疏失，但已經加強了品質管制，並不會影響民眾接種安全。

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