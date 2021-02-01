配合防疫等採檢遭扣薪！護理師曝「公假只給1小時」：請1天扣1千

▲臺北市醫師職業工會指出，有許多醫院在等待採檢期間要同仁「扣薪請病假」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張乃文／綜合報導

因應部立桃園醫院院內感染事件，臺北市醫師職業工會指出，近期各醫院相繼針對院內同仁擴大篩檢，經醫師判定有需要採檢者，需等到採檢結果確認陰性、症狀緩解超過24小時，最大程度排除感染疑慮才能回到工作崗位，但調查發現，許多醫院要求同仁在等待結果期間，「一律扣薪請病假」。對此，指揮中心指揮官陳時中回應，會再請醫事司向醫院重申，並強調，有症狀在家休息是在規劃內，若要扣薪就不宜。

臺北市醫師職業工會與台大醫院企業工會共同發布調查指出，各醫院除了要求同仁每日量測體溫、回報症狀，其出現上呼吸道症狀與腸胃不適者需接受醫師評估，若一旦接受採檢，醫院員工被要求請假回家「自我健康觀察」期間的待遇，在不同醫院有極大的差異。

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▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中今（1）日召開記者會時被問到相關問題，他說明，會請醫事司再向醫院重申，防疫期間大家提高警覺，有症狀通報採檢很好，但既然有症狀，在家休息都在原規劃內，「若要扣薪，我覺得不宜」，有困難可再與大家討論。

臺北市醫師職業工會提到，以北市聯醫而言，經過工會爭取，接受採檢期間可得公假且照領原先薪水；台大醫院的護理師則是每請假一天「扣發績效獎金」，約等於400至500元不等；更有多數醫院直接要求員工請病假，請假期間僅有半薪（每日約扣薪800元）。

▲臺北市醫師職業工會指出，各醫院針對員工「自我健康觀察」期間的待遇，有極大的差異。（圖／取自臺北市醫師職業工會粉專）

北市醫師職業工會也說，台北市某間公立醫學中心的護理師表示，自己出現輕微發燒與上呼吸道症狀，配合醫院政策，但期間醫院只給予在急診候診的1小時公假，剩下的都要請自假，每請假一天甚至扣1000元績效獎金。

北市醫師職業工會直言，醫護人員等待採檢結果出爐期間的假別及薪資如何計算，目前勞動部及疫情指揮中心都沒有一定口徑，造成各醫院自創標準、一國多制。台大醫院企業工會理事長護理師孫韶駿也表示，許多醫護人員擔心請假造成負擔，使得緊縮人力更是雪上加霜，需經常忍耐不適、抱病上班。

台北市醫師職業工會與台大醫院企業工會呼籲政府單位，應統一定調，醫院工作者接受擴大採檢的請假期間，雇主必須維持全薪、不得扣發薪水，也不能因此影響考績、全勤與績效紅利，以確保醫療人員都能夠早期警覺自身症狀，提早確實將病毒阻絕，保護醫療工作者也確保民眾的就醫安全。