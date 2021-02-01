大陸全國兩會3月4日舉行　去年曾首度因「疫情」延期近3個月

▲2020大陸全國兩會通過港版國安法。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國兩會2020年受新冠肺炎疫情影響，一度延至5月底才舉行。不過，這兩場主導大陸政治經濟方針的會議，今年重新回到民眾熟悉的「兩會時間」，將於3月4日及5日陸續召開。在疫情防控下，大陸全國人大常委會和政協辦公廳宣布，「歡迎符合兩會疫情防控要求的中外記者參加，會議將繼續秉持開放、透明的精神，為中外記者採訪報道提供服務。」

▲2020大陸全國兩會僅保留部分公開記者會。（圖／記者任以芳攝）

2020年大陸兩會曾創下許多史上第一，包括延後開會時間，縮短14天會期及最少媒體記者參與採訪紀錄。其中，新聞採訪安排也進行大幅調整，除了三大官媒新華社、央視和人民日報，不邀請臨時入京中外記者採訪，只邀請部分在京的中外記者參會。

此外，外界關注的部長通道也在去年暫時取消，只保留的4場公開的記者會，分別是全國政協開幕、全國人大開幕、外交部長記者會及總理記者會，且全部以視訊會議方式進行。知情人士私下透露，「今年消息非常保密又臨時，各省政協、人大代表團幾乎是百里挑一，能上兩會的記者不到10人。」

據了解，今年的大陸全國兩會雖然回到和以往相同的時間舉行，疫情防控措施仍和去年一樣嚴謹。執行措施抱括，僅邀請部分在京的中外記者採訪，不邀請境外記者臨時來京採訪；透過網絡、視訊及書面等方式進行採訪；兩個會議的新聞中心將充分運用互聯網等技術為中外記者提供服務，積極協助中外記者聯繫採訪等。