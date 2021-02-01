　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大陸全國兩會3月4日舉行　去年曾首度因「疫情」延期近3個月

▲▼2020,兩會,人大,閉幕,港版國安法,票數。（圖／記者任以芳攝）

▲2020大陸全國兩會通過港版國安法。（圖／記者任以芳攝）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國兩會2020年受新冠肺炎疫情影響，一度延至5月底才舉行。不過，這兩場主導大陸政治經濟方針的會議，今年重新回到民眾熟悉的「兩會時間」，將於3月4日及5日陸續召開。在疫情防控下，大陸全國人大常委會和政協辦公廳宣布，「歡迎符合兩會疫情防控要求的中外記者參加，會議將繼續秉持開放、透明的精神，為中外記者採訪報道提供服務。」

▲▼2020,兩會,人大,閉幕,港版國安法,投票,拍手。（圖／記者任以芳攝）

▲2020大陸全國兩會僅保留部分公開記者會。（圖／記者任以芳攝）

2020年大陸兩會曾創下許多史上第一，包括延後開會時間，縮短14天會期及最少媒體記者參與採訪紀錄。其中，新聞採訪安排也進行大幅調整，除了三大官媒新華社、央視和人民日報，不邀請臨時入京中外記者採訪，只邀請部分在京的中外記者參會。

此外，外界關注的部長通道也在去年暫時取消，只保留的4場公開的記者會，分別是全國政協開幕、全國人大開幕、外交部長記者會及總理記者會，且全部以視訊會議方式進行。知情人士私下透露，「今年消息非常保密又臨時，各省政協、人大代表團幾乎是百里挑一，能上兩會的記者不到10人。」

據了解，今年的大陸全國兩會雖然回到和以往相同的時間舉行，疫情防控措施仍和去年一樣嚴謹。執行措施抱括，僅邀請部分在京的中外記者採訪，不邀請境外記者臨時來京採訪；透過網絡、視訊及書面等方式進行採訪；兩個會議的新聞中心將充分運用互聯網等技術為中外記者提供服務，積極協助中外記者聯繫採訪等。 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
這群人展瑞新年投震撼彈　「刪光49萬人IG貼文」長文曝心聲
Uber司機恐攻酒駕撞死女騎士　重判下場出爐
30歲台男澳洲跳水重傷恐癱　醫藥費破百萬家屬求援
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台　陳時中回應了
LIVE／10萬劑輝瑞疫苗將抵台　陳時中親上火線說明
快訊／緬甸軍方宣布進入緊急狀態
51歲周傳雄上大陸選秀「評審才22歲」　網傻：瞎胡鬧的水平

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸駐英大使劉曉明證實卸任：英國11年是外交最後一站

大陸全國兩會3月4日舉行　去年曾首度因「疫情」延期近3個月

人妻嗆：喝酒就不用回來！醒來知「尪真的被撞死」　最後對話心碎

中國政協機關報：台灣問題不能拖太久　美台勾結已「臨界點」　

黎智英保釋上訴開庭　囚車戒護...大批民眾聽審

一見64歲慈禧！26歲英國軍官「秒暈船」：我永遠淪陷...癡愛6年

酒醉男忘關水龍頭！飯店房泡水全毀　這一點讓「20萬賠償變1萬」

快放假！學生嗨喊「鹹蛋超人台詞」　校方竟誘互相舉報勸退學遭批

中方今起不認BNO護照　人民日報：正式成為廢紙一張！

香港中聯辦：英國操弄BNO　想把大批香港人變「二等公民」

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

偉晉現身電玩展...台下搶答「真被點名」　一看當下手勢恥爆：真的好丟臉

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

苗栗55歲竊盜犯「為躲警方追緝」　用塑膠布搭屋！彷彿現代魯賓遜

出獄不到一個月！男掛贓牌載友　濱海狂飆「失控撞車」噴飛雙亡

劉以豪捧秦嵐臉頰霸氣吻　女方親手腹肌擦藥...網友：太曖昧！！

陸駐英大使劉曉明證實卸任：英國11年是外交最後一站

大陸全國兩會3月4日舉行　去年曾首度因「疫情」延期近3個月

人妻嗆：喝酒就不用回來！醒來知「尪真的被撞死」　最後對話心碎

中國政協機關報：台灣問題不能拖太久　美台勾結已「臨界點」　

黎智英保釋上訴開庭　囚車戒護...大批民眾聽審

一見64歲慈禧！26歲英國軍官「秒暈船」：我永遠淪陷...癡愛6年

酒醉男忘關水龍頭！飯店房泡水全毀　這一點讓「20萬賠償變1萬」

快放假！學生嗨喊「鹹蛋超人台詞」　校方竟誘互相舉報勸退學遭批

中方今起不認BNO護照　人民日報：正式成為廢紙一張！

香港中聯辦：英國操弄BNO　想把大批香港人變「二等公民」

人妻逛全聯驚見「增進家庭和睦」神器！直呼：只要老公願意…多貴我都買

陸駐英大使劉曉明證實卸任：英國11年是外交最後一站

做空GameStop大賠5500億！外媒曝「法人未投降」　融券升29%

德國「晶片研發」為何慘輸台灣？網揭1關鍵太致命：不是做不出來

「愛神」洛夫宣布與超模女友訂婚　詹姆斯第一時間獻祝福

熱火第9人被隔離？　「英雄哥」自爆室友確診被列觀察

趙少康：總要有人出來鬥鬥這些亂臣賊子、牛鬼蛇神

新冠疫苗「少量進口」無法透露？　陳時中回應！

快訊／TOYOTA橫掃前4名！1月新車銷量出爐　冠軍不意外是它

最美海景公園輕豪宅　圓夢成家不是夢

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

大陸熱門新聞

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

25歲正妹學霸肺癌亡！死後仍被網路霸凌

26歲英軍官見64歲慈禧「秒暈船」

指英方操弄BNO護照　陸官媒：廢紙一張！

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

學生嗨喊「鹹蛋超人台詞」　校方竟處罰勸退學

7天花400萬討歡心！180cm富二代求婚遭打槍　

愛女癌症離世　父到墓園上班陪伴

太監玩遍後宮女人　還硬上皇后

爺不甩孫女2次阻止闖紅燈　下秒被撞飛身亡

魷魚買回家煮5分鐘　竟溶化到只剩渣

陸學者：兩岸若「斷了連線」可能出大事

卑微人生！　古代駙馬爺很少「納妾」

更多熱門

相關新聞

疫苗2/4台來訊息是假的！陳時中籲勿政治操作

疫苗2/4台來訊息是假的！陳時中籲勿政治操作

昨晚傳出指揮中心已透過外交途徑，取得十多萬劑輝瑞疫苗，預計2/4會空運來台，民航局也要討論冷鏈倉儲以及配送等問題。指揮官陳時中嚴重否認有此事，表示疫苗是國際最迫切需要的防疫物資，台灣也透過各種管道積極爭取，請外界不要有政治操作，或有見光破壞的情形。

若疫苗抵台誰先打？陳時中曝風險高區域

若疫苗抵台誰先打？陳時中曝風險高區域

10萬劑輝瑞疫苗抵台　陳時中說明

10萬劑輝瑞疫苗抵台　陳時中說明

案889、908坐前後排感染！專家曝1情況染疫

案889、908坐前後排感染！專家曝1情況染疫

日本主播戴口罩播報　80％觀眾支持

日本主播戴口罩播報　80％觀眾支持

關鍵字：

兩會政協人大新冠肺炎疫情

讀者迴響

熱門新聞

藝人開趴29人染疫！曝多人運動照

熱依娜疑回應陳芳語嗆爆！

《全明星》第二季名單曝光　網狂讚「顏值超高」

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

巨大火球9秒破空　駕駛：跟車一樣大

哈士奇吞萬價鱷魚　找嘸上顎殘骸

葉星辰霸氣「認愛」：我是男友狗

43K給家用！23歲OL慘被榨乾慘死

屁妹IG自爆新冠還亂跑　她通報1922鬧大了

51歲周傳雄上大陸選秀「結果評審才22歲」！

老公死黨喝喜酒只包2600　台北人妻逼絕交

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

即／墾丁晚間驚傳火警！福容飯店回應

歐陽娜娜機場出事！遭詭異男子拉扯頭髮

快訊／緬甸領袖翁山蘇姬被捕！軍方疑爆政變

更多

最夯影音

更多
高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢

高雄女大生騎車口罩從外套飛落 慘遭重罰3600元！父怒批：搶錢
用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

用生命在溜？溜冰小白「伸手求助」　下秒華麗轉圈躺地...網：想跳街舞

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

羅時豐「社區廣播」重現感冒廣告！　問小孩：你認識我嗎？…一句話被KO

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

蕭敬騰搭訕宅男工程師...一聽有女友愣住　「對方任職知名公司」老蕭驚呼：哇哇哇

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面