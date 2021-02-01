連勝文質疑台灣為何拿不到疫苗　蘇貞昌：不要陷入意識形態操作

▲連勝文爆台灣為何拿不到疫苗？蘇貞昌籲不要被陷入意識形態操作！（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園疫情緊張，行政院長蘇貞昌1日陪同總統蔡英文抵桃園平鎮區，視察前瞻計畫桃園-新竹備援管線工程通水，針對台灣何時可以拿到第一劑的疫苗，以及國民黨智庫副董事長連勝文在臉書發文指稱，台灣迄今未拿到疫苗，係陷入一個意識型態的說法回應，籲請大家不要陷入任何謠言、假訊息或者意識形態的操作！

▲蘇貞昌陪同總統蔡英文抵桃園，視察前瞻計畫桃園-新竹備援管線工程通水。（圖／記者楊淑媛攝）

蘇貞昌院長說，今天臺灣防疫能夠被世界稱讚，成為亂世中的福地，就是因為國人上下同心、一起合作，才能做這麼好的成績，大家不要陷入任何謠言、假訊息或者意識形態的操作，所有的訊息，無論是疫苗的採購或者研發，都應該以防疫中心所發布的為準。

對於桃園爆發第二波院內感染，今天跟總統在桃園合體，是不是要來挺醫護、挺桃園？蘇貞昌表示，臺灣防疫能夠做出最好的成績，就是因為全民努力，地方政府跟中央一起配合，尤其在第一線的醫護人員非常地不容易，他們無畏自身的安危，照顧確診者，所以政府有法律明定，我們的防疫人員，如果因此而染疫，最高會給予35萬的補償，如果因此成殘或致死，最高會給1,000萬的補償。

但政府不只是金錢的照顧，最重要是希望國人同胞能夠給第一線醫護人員最大的溫暖支持。同時也拜託國人同胞一定不能鬆懈，這一年多來能夠防疫做到第一是大家一起努力，不要因此大意，不要有任何鬆懈。蘇貞昌也感謝桃園市長鄭文燦發揮最大的能量，不僅整個市府團隊全面動起來，積極地、主動地全面地做好防疫，同時呼籲國人過年就要到了，大家千萬不要鬆懈，一定要做好防疫的措施，我們才能安全。

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