趙少康：總要有人出來鬥鬥這些亂臣賊子、牛鬼蛇神

記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人趙少康將重返國民黨，國民黨主席江啟臣證實收到回覆黨籍的申請，很快進入正式程序。針對申請入黨一事，趙少康1日上午受訪直言，總要有人出來鬥鬥這些亂臣賊子、牛鬼蛇神。

趙少康表示，目前台灣的形勢，有識之士很擔憂，本來以為政治讓能幹的人去做就好了，但台灣政治變成今天這個樣子，很像慈禧太后當時掌控義和團，鼓動義和團，把理性的聲音通通消滅光光，「1450隨時出巢，殺啊 ！砍啊！」媒體透露他要重返國民黨，自己都還沒說話，「1450就開始出動要來修理我，1450我哪怕你們咧？」

趙少康指出，最大在野黨國民黨碰到像義和團的1450也不敢講話，國民黨一定要強起來，國民黨需要一個領袖，台灣需要一個領袖，「Make Taiwan Great Again！」讓台灣再起，台灣有很多地方很強，像台機電就很強，但也有很多地方很弱，人造衛星上去到現在還沒訊息，其他國家60年前就上月球，有些地方台灣比大陸強，但也有些地方比大陸弱，該承認就要承認，不要自我膨脹。

▲趙少康親自說明重返國民黨一事。（圖／記者屠惠剛攝）

另外，趙少康強調，一定要消滅義和團，一定要結合有識之士，台灣的義和團部消滅是不行的，在這種情況之下，總要有人出來鬥鬥這些亂臣賊子、牛鬼蛇神。

趙少康透露，去年9月，韓國瑜突然說要跟他見面，那時外界盛傳韓國瑜要選黨主席，以為來找他一定是希望幫忙支持他參選，「我們吃飯到一半，他突然說有件事要說，我問『你要選黨主席？』 他說『不是啊！我怎麼要選黨主席？你要選黨主席！』」韓國瑜很替國家擔憂，看來看去認為「只有我能救國民黨」， 但自己目前主持的節目很多，「我如果出來，所有節目都要放棄，何必呢？」

趙少康提到，韓國瑜仍鍥而不捨，從9月開始一而再、再而三來說服，「後來我跟他說我沒資格，因為我不是國民黨員，也不是中央委員或中評委」，韓國瑜則對他說「中評委的事他去跟江啟臣討論，如果可以的話，能不能下來選，趙少康則回應韓，「如果你搞成了我們再來討論這件事」。