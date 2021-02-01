1450像義和團橫行台灣　趙少康重返國民黨：Make Taiwan Great Again

▲趙少康宣布重返國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

重返國民黨！國民黨主席江啟臣證實，已經收到資深媒體人趙少康的回復黨籍申請，很快將進入正式程序。針對申請入黨一事，趙少康1日上午受訪表示，目前台灣的狀況，有識之士很擔憂，台灣政治變成今天這個樣子，綠營網軍1450像義和團橫行台灣，國民黨一定要強起來，他認為藍軍需要一個領袖，台灣需要一個領袖，「Make Taiwan Great Again！」

趙少康表示，國民黨是最大在野黨，好像被1450嚇到不敢講話，「碰到1450國民黨不敢講話，一般來老百姓也怕」，再這樣下去台灣會亡國，怎麼可以讓義和團霸道到這個地步，藍軍需要一個有利的領袖，台灣需要一個有利的領袖。

趙少康透露，去年9月有一天韓國瑜要跟他見面，叫他選黨主席，韓很替國家擔憂，認為只有他只能救國民黨，「我說我不可能出來，我經營媒體，我如果出來，所有節目通通要放棄，我何必呢？」

趙少康說，他不是國民黨員，是無黨籍，也不是中央委員，沒資格競選黨主席，「我的確當時離開國民黨，寫了一封信寫註銷我的黨籍，退黨人回復黨籍只要填一個表」，韓國瑜就說，中評委的事他會去跟江啟臣討論，現在的想法就是「有資格就選，沒資格就不會選」。