IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」　網抖：我有5個帳號欸

▲以後IG小帳可能會被其他人發現。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

很多人的Instagram除了主要帳號外，還會創立一個小帳號，發一些私人的貼文或是偷偷關注他人，想不到這項特權現在要消失了？許多網友近日更新IG後發現「別人看得到你的小帳連結！」也就是說該用戶有幾個小帳全一覽無遺。

一名女子日前在Dcard表示，她滑IG時隨便點入一個網美的帳號，發現點擊上方帳號會跳出「更多來自XXX的內容」，接著對方的小帳號就直接顯示在下方，這一幕令她相當震驚，「直接皮皮挫，小帳會有連結被別人看到，我覺得 超！丟！臉！」直呼IG的新功能「超可怕！」

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▲若開啟「顯示其他帳號功能」，小帳就會顯示在下方。（圖／翻攝自Dcard）



據了解，不少人會使用小帳號追蹤或偷關注前任，就是不想被對方發現才會使用小帳號，如今IG新增了這項超赤裸新功能，很多網友都哀嚎被看光光，一秒被拆穿在偷關注哪些人，紛紛手刀刪除小帳。

目前這項功能才剛推出，很多用戶反映「已更新到最新版本，仍沒有顯示此功能」，有人指出要專業帳號才能使用，也有人說「分享小帳的功能不會主動打開，而是要自己選擇開啟才會出現小帳」，開啟／關閉的步驟如下：點選編輯個人檔案→開啟／關閉「顯示其他帳號」的功能。

其他網友回覆，「我是設定私人帳號，不會自動打開不用擔心～一開始也緊張了一下」、「只有一些帳號被更新有這功能（IG都會分眾開放測試）」、「這個功能好像是隨機測試的喔」、「怕爆欸，還好你有發現」、「我天，什麼恐怖功能，更新還是看不到欸，我有五個帳號。」