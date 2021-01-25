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不能出國囤貨　日本最夯必買庫存見底怎麼辦？！美式賣場一次補齊超划算！

▲▼ 花王 。（圖／資料照）

▲手邊的日貨快用完了，但現在又不能飛到日本大買特買怎麼辦？日貨大戶發現到美式大賣場也能把愛用的日系品牌商品囤起來！（圖／資料照，下同）

消費中心／台北報導

疫情持續籠罩全球，不少習慣囤貨日本必買好物的消費者，開始擔心手邊的庫存快要見底了，但找代購又心驚驚，害怕買貴或買到假貨。日貨大戶最近意外發現在美式賣場竟能用超值價格入手日系品牌商品，就連爸媽最愛回購的人氣日本製尿布也有，不用出門大老遠跑一趟辛苦把貨扛回家，從網路一指輕鬆下單，戰利品直接宅配到府超便利。

花王好市多（圖／資料照）

▲在日本熱賣超過1億瓶的AttackZERO，是上班族最推的洗衣必帶款。（圖／資料照）

旅行走在日本街頭令人印象深刻的一件事，就是上班族一年四季潔白如新的襯衫和乾淨的香味，讓不少人也想洗出這樣的潔淨感，尤其「日本製」又是出了名的好用，有人衝著這三個字買了看起來厲害的「噴槍洗衣精」，一用之後超驚豔，立刻上《Costco好市多商品經驗老實說》臉書社團報好康，對於噴槍式好用不沾手感到滿意之外，更大讚「這罐真的好用，洗得很乾淨，而且噴槍設計使用上很方便」、「最近洗衣精缺貨，感覺可以補貨用看看，用量很省得感覺」。

Po文引起網友狂蓋樓討論，尤其是釣出一票愛用者也來推坑，「洗了幾次都覺得很方便，會回購」、「覺得噴槍很好用味道也真的比較淡，不喜歡味道太重的洗衣精」，「之前去日本有買！！大推 很好用」。

花王 。（圖／記者廖明慧攝）

雖然日本洗衣劑品牌眾多，上班族激推的必帶款是這一瓶「AttackZERO」，上市至今已熱賣超過1億瓶，人氣大夯的原因不只是可以洗出日本等級的乾淨，且長達24小時防止異味產生、洗濟不殘留，更貼心的是，在洗衣精身上竟然可以看到日本職人精神！AttackZERO採用按壓設計，不沾手又能精準計量，再也不怕不小心倒太多，超濃縮劑型也很輕巧，完全友善長輩，洗衣服不用像是練舉重。現在到Costco搶購組合超划算，一組699元可以洗一整年，一次囤貨一年份超方便。

花王好市多（圖／資料照）

▲AttackZERO採用聰明的按壓設計，不沾手又能精準計量。（圖／資料照）

▲▼ 花王 。（圖／資料照）

▲莉婕頂級涵養髮膜染髮霜具有超強遮白力，染髮還能同時護髮的超好用居家染髮劑，現在一組3入只賣659元，賣場還有色卡供參。（圖／資料照）

永遠光鮮亮麗的日本OL，成熟、洗練的時尚穿搭風格，總是讓人忍不住想偷學起來，仔細觀察的話，可以發現她們不只衣服、妝容完整精緻，頭髮更是整體造型中不可缺失的一環，然而她們隨時都不露白、保持完美髮色的秘密，其實是因為有超好用的居家染髮劑。其中，首推在台灣擁有廣大愛用者的日本染髮品牌莉婕，含有60%*以上護髮基底的頂級涵養髮膜染髮霜，添加三效護髮成分，海藻菁華、蜂王漿菁華、羊毛脂酸，在染髮過程中同時修護頭髮，頻繁補染髮質也能維持絲滑光澤，高滲透染髮技術深入髮絲，頑固、量多白髮也能完整遮蓋。

花王 。（圖／翻攝自網路）

這款有超強遮白力的日本製染髮霜，只在Costco實體賣場販售，一組3入才659元，便宜到網友看到後二話不說直接掃貨，直呼「好像不錯耶！不然過年前預約染髮都排不到」、「太欠買了吧！」、「想買給媽媽用耶！」、「三盒659...便宜好多唷」。除了價格划算，用過後一再回購的原因，就是染起來不太有刺鼻的味道，又不會太死板，這點就連其他人使用後也都有共鳴，不用上髮廊花大錢染髮，自己動手補染方便、遮白髮效果也好，讓網友被燒到打算囤個好幾組，買給媽媽一起用。

（*附註：1、2劑混合）

花王好市多（圖／資料照）

▲▼ 花王 。（圖／資料照）

▲去日本必買的蒸氣眼罩，冬天用起來超溫暖，不只舒緩雙眼疲勞感，更是舒服到整個身心都放鬆了。（圖／資料照）

去日本必逛的藥妝店，面對琳瑯滿目的商品，療癒系小物也是台灣人的帶貨重點之一。在部落客推薦必買清單中，花王蒸氣眼罩每年榜上有名，當逛街逛了一整天，回到飯店休息或睡前想放鬆的話，最適合拿出一片來熱敷雙眼，除了可以舒緩雙眼疲勞感，連身心緊繃感也都被緩和下來，約40°C溫熱蒸氣真的很放鬆療癒！

以往都趁去日本旅遊時殺到藥妝店掃貨，現在不能出國沒關係，去美式賣場囤貨一解苦悶！目前Costco販售的花王「美舒律蒸氣眼罩」是最受歡迎的薰衣草香+完熟柚香的組合，還是與日本同步的最新升級版，售價也差不多，36片裝只要715元，換算單片不到20塊，真的很超值，多買好幾盒不是問題。花王美舒律另外也有推出一款「蒸氣溫熱貼」，是在Costco線上平台銷售的隱藏版好物，沒事滑手機就可以訂起來，直接貼心送到家。

花王（圖／翻攝自網路）

▲花王美舒律「蒸氣溫熱貼」是在Costco線上平台銷售的隱藏版好物。（圖／翻攝自Costco官網）

說到日貨粉絲，許多爸媽也是其中一員！不只特別挑選日系嬰兒推車、奶瓶、消毒具，寶寶用過就回不去的日本製尿布，更是狂推猛讚的熱門商品。已經連續4年獲得日本媽媽首推的妙而舒產品，「妙兒褲系列」因為腰圍很有彈力，不管寶寶怎麼翻、爬都能輕鬆換穿，L號單片最低不到8塊；另一款黏貼型的「金緻柔點透氣系列」，專門為小寶寶設計，特別透氣柔軟不易摩擦，讓寶寶肌膚持續乾爽、不紅紅，單片最低不到5塊。

不論是使用得心得或價錢，這兩大系列在爸媽圈掀起好評討論潮，會員評分也很高！只要發現到漂亮折扣優惠，Costco尿布區一定擠滿著地方爸媽，再辛苦也要忙著當起「搬運工」搶補貨，一箱箱的扛，好像不用錢一樣，但現在特殊時期要盡量避免到公共場所人擠人，Costco貼心在線上平台推出妙而舒日本製尿布，直接在Costco線上平台下單後就能送到家，安心又方便，有網友留言「我家也是愛用妙兒褲～尿布我都網購...因為懶得搬，直送家裡比較方便」。其實很多老手都懂得用這一招，省下許多時間，不用跑一趟賣場到處找，輕鬆就和日本爸媽用一樣的育嬰用品！

花王 。（圖／翻攝自網路）

花王（圖／翻攝自網路）

花王好市多（圖／翻攝自Costco官網）

▲有購買尿布需求的爸媽，在Costco線上平台即可買到日本製尿布，單片最低不到5塊就能與日本爸媽用一樣的育嬰用品。（圖／翻攝自Costco官網）

花王好市多（圖／資料照）

▲美式大賣場提供的優惠價格，就跟到日本採買沒兩樣，在不能出國的日子裡，照樣可以補足不能去日本囤貨的遺憾。（圖／資料照）

在疫情衝擊下，原定的海外旅行計劃被打亂有些掃興，但什麼時候才能再飛日本，實在是說不準，儘管目前只能乖乖待在國內趴趴走，好在有不少地方充滿日式風情，可以稍稍滿足一下不能出國的心情，至於已經刷退機票的刷卡金，則是可以拿到Costco補足不能去日本囤貨的遺憾，重點是，入手的絕對是官方販售的正貨，品質安心有保障，現在就趁著新年採購人潮還沒湧現，快快把心頭好通通帶回家！

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