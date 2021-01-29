上百蜘蛛闖臥房　45秒交疊亂竄片曝光！塞爆天花板角落頭皮超麻

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

全世界生物百百種，但部分物種可能讓人想要保持一些距離，特別是群聚在角落的時候。澳洲雪梨一名女子發現女兒房間出現上百隻黑色蜘蛛，群聚房內天花板2個角落，時而群聚交疊、時而迅速移動亂竄，讓人忍不住發出驚呼聲。

綜合Yahoo News Australia等外媒報導，該名婦女日前得知，女兒臥房內出現整群的黑色蜘蛛，目測天花板其中一個角落有50隻至60隻蜘蛛群聚，但畫面轉向另個窗邊角落後，可見有更大批的蜘蛛聚在一起。

▲澳洲雪梨一處民宅臥房出現上百隻蜘蛛。（圖／翻攝自推特）

推特用戶「@PrinPeta」起初把照片PO上網，強調蜘蛛入侵民宅的畫面就發生在她的朋友家，一度有網友質疑照片真實性，過沒多久，再度上傳45秒現場影片，上百隻蜘蛛時而群聚交疊、時而迅速移動亂竄的畫面，讓人忍不住發出驚呼聲。

該則貼文現已引來上千人關注留言，許多網友紛紛要這家人趕快搬走，甚至有人說要拿出火焰噴射器來解決眼前困境，形容這根本是場噩夢，直言「澳洲有時候是個可怕的地方」。但該名婦女態度冷靜，自嘲「我們再也不用擔心有蚊子了」。

So, for everyone saying it's Photoshopped, here is her actual video. pic.twitter.com/2Zcro0nra7 — Petie R(@PrinPeta) January 28, 2021

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