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致死率75％「立百病毒」襲亞洲！　專家曝：恐釀下波疫情大流行

▲▼新冠肺炎,泰國。（圖／達志影像／美聯社）

▲致死率高達75％的立百病毒恐在東南亞先爆發。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情未歇，又有另一種致命病毒蠢蠢欲動。最新研究報告指出，當全球還在跟新冠病毒苦戰時，致死率75％的「立百病毒」（Nipah virus），很有可能造成下一波的大流行，且可能會先在亞洲地區爆發，更危急的是，這種病毒至今還無治療方法。

歐洲非營利組織「藥品可及性基金會」（Access to Medicine Foundation）在研究報告中指出，現在全球忙於應對新冠疫情，所有大型製藥公司、政府，無暇替「新病毒」作好準備，例如致死率75％的「立百病毒」，很有可能造成下一波的大流行。

根據BBC報導，泰國病毒專家蘇帕蓬（Supaporn Wacharapluesadee）也留意到立百病毒的威脅性。她表示，研究團隊針對數千隻蝙蝠抽樣後發現許多新病毒，其中也涵蓋可以傳給人類的病原體，其中一種就是立百病毒，「這是一個大問題，因為（立百病毒）沒有治療方法，而且這種病毒導致的死亡率很高。」據了解，立百病毒致死率為40％至75％，取決於疫情發生的地點。

蝙蝠。（示意圖／達志影像）

▲孟加拉曾因食用蝙蝠接觸過的椰棗汁造成立百病毒疫情爆發。（圖／達志影像／美聯社）

BBC報導提到，孟加拉在2001年至2011年之間，爆發了11次立百病毒疫情，共檢測出196人感染，其中150人死亡；馬來西亞在1997年9月到1999年6月間，共有265人感染，105人死亡。近期在泰國、柬埔寨與泰國也已經傳出零星疫情。

蘇帕蓬指出，立百病毒在世衛組織關注的前10名傳染病之中，它致命的地方在於，其潛伏期長達45天，這意味著感染病患有足夠的時間將立百病毒傳給他人，病人甚至不知道自己已經感染。

另外，立百病毒能透過直接接觸或食用受污染的食物來傳播，例如先前在孟加拉爆發的疫情，就有可能是飲用了受到蝙蝠污染的椰棗汁。病人可能會出現呼吸道症狀，包括咳嗽、喉嚨痛、疼痛和疲勞，也可能患上腦炎，導致腦部腫脹，甚至癲癇發作、死亡。

柬埔寨巴斯德研究院（Institut Pasteur）病毒學部門負責人維斯那東（Veasna Duong）表示，人類和果蝠之間的任何接觸都是「高風險接觸」，尤其在柬埔寨和泰國，蝙蝠糞是一種很受歡迎的肥料，有超過60％的農村居民不知道蝙蝠會傳染病毒。他認為，有效抑制疫情的關鍵，就是必須教育當地人了解蝙蝠所帶來的危險。

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關鍵字：

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