激戰片PO網喊她性慾超強！正宮導演嗆辣八點檔　助人夫對決小三　

▲女子小云（化名）與人夫潘男分手後，2人交往時的性愛片竟被上傳各大約炮LINE群。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／高雄報導

潘姓人夫因不滿小三「小云（化名）」感情生變，竟將2人先前交往時他偷拍的2段性愛影片張貼到各大LINE群，甚至公開她個資並標註「性慾很強」、「她可內射」等文字。小云知情後氣炸提告，潘男因此被判刑1年；怎料，事後潘男為了報復，竟聯手妻子提告小云通姦，案經法院審理，小云要賠潘妻5萬元。可上訴。

已婚潘男偷吃小三小云，2017年8月及10月間，潘男在未經女方同意的狀況下，二度以手機偷錄2人在床上激戰的畫面，不過分手後，潘男因覺得小云在欺騙他的感情金錢，故決定報復，隔年1月31日起接連將2人愛愛影片傳到各大LINE群，諸如「交流」、「婷兒審核群」、「18男歡女愛約」、「老司機一館」等約砲群組，並且註記小云姓名、地址、聯絡電話及LINE ID，另又發表「她可內射」、「不用帶套真的」、「只要不是妓女，像這種性慾強的，都好用」、「又會吹舔吸」等不實言論，想以此毀損小云名譽。

小云因為收到多封陌生男子的訊息，這才發現自己與潘男的性愛影片流傳到各大群組，氣得提告潘男妨害秘密及強制性交，並且要求他賠償100萬元。高雄地院審結，認定潘男違反妨害秘密罪以及個資法，判處他有期徒刑1年，得易科罰金36萬元，另需賠償小云50萬元；但強制性交部分因罪證不足，潘男獲無罪。

潘男遭判刑後懷恨在心，遂與妻聯手提告小云妨害家庭及誣告性侵！妨害家庭的部分，高雄地院一審判小云有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，但小云上訴後剛好遇到通姦除罪化獲免訴，不過民事仍須賠償正宮5萬元；至於誣告部分，因小云無法提出潘男下藥的證據，高雄地院審結判處她有期徒刑3月，緩刑2年，另須向公庫支付2萬元。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►女友成天滑手機…他看不慣暴走恐嚇：社會新聞今晚上場！下場曝

►婆媳不和人妻戀上老公同事！工程師「踩煞車」 對話讓他綠炸

►人夫偷吃小三拍激情片！妻開電腦驚呆…提告反遭小三下馬威