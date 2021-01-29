　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

激戰片PO網喊她性慾超強！正宮導演嗆辣八點檔　助人夫對決小三　

▲▼八點檔女明星下海賣身，老公竟拿錢養小三。（圖／pakutaso）

▲女子小云（化名）與人夫潘男分手後，2人交往時的性愛片竟被上傳各大約炮LINE群。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／高雄報導

潘姓人夫因不滿小三「小云（化名）」感情生變，竟將2人先前交往時他偷拍的2段性愛影片張貼到各大LINE群，甚至公開她個資並標註「性慾很強」、「她可內射」等文字。小云知情後氣炸提告，潘男因此被判刑1年；怎料，事後潘男為了報復，竟聯手妻子提告小云通姦，案經法院審理，小云要賠潘妻5萬元。可上訴。

已婚潘男偷吃小三小云，2017年8月及10月間，潘男在未經女方同意的狀況下，二度以手機偷錄2人在床上激戰的畫面，不過分手後，潘男因覺得小云在欺騙他的感情金錢，故決定報復，隔年1月31日起接連將2人愛愛影片傳到各大LINE群，諸如「交流」、「婷兒審核群」、「18男歡女愛約」、「老司機一館」等約砲群組，並且註記小云姓名、地址、聯絡電話及LINE ID，另又發表「她可內射」、「不用帶套真的」、「只要不是妓女，像這種性慾強的，都好用」、「又會吹舔吸」等不實言論，想以此毀損小云名譽。

小云因為收到多封陌生男子的訊息，這才發現自己與潘男的性愛影片流傳到各大群組，氣得提告潘男妨害秘密及強制性交，並且要求他賠償100萬元。高雄地院審結，認定潘男違反妨害秘密罪以及個資法，判處他有期徒刑1年，得易科罰金36萬元，另需賠償小云50萬元；但強制性交部分因罪證不足，潘男獲無罪。

潘男遭判刑後懷恨在心，遂與妻聯手提告小云妨害家庭及誣告性侵！妨害家庭的部分，高雄地院一審判小云有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，但小云上訴後剛好遇到通姦除罪化獲免訴，不過民事仍須賠償正宮5萬元；至於誣告部分，因小云無法提出潘男下藥的證據，高雄地院審結判處她有期徒刑3月，緩刑2年，另須向公庫支付2萬元。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

女友成天滑手機…他看不慣暴走恐嚇：社會新聞今晚上場！下場曝

婆媳不和人妻戀上老公同事！工程師「踩煞車」　對話讓他綠炸

人夫偷吃小三拍激情片！妻開電腦驚呆…提告反遭小三下馬威

ET快訊
股票獲利賣出後漲10%他哭暈　釣出更大苦主：台積電賣在291
快訊／國道3號中和段8車連環撞　回堵13km
打造熱賣印尼炒麵　營多麵幕後創辦神人過世
文大女學生騎車撞路邊紙箱遭輾斃　家屬悲：怎麼會這樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女大生揪閨蜜出遊遇死劫！偷車賊飆速落跑　她停紅燈慘被奪命

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄　凶手下場出爐

快訊／國道3號「新北中和段」連環車禍撞一團！回堵13km樹林紫爆

「耳邊開3槍」勒贖1500萬！GPS追蹤綁架賽鴿會長　500萬成交放人

女大生騎車「撞路邊紙箱」…捲砂石車底喪命　家屬悲：怎麼會這樣

台中猖狂大叔突從小黃跳車　暴打「誤會男」嗆：等我拿槍回來

黃芳彥在美過世　法務部長蔡清祥：若需司法互助可立即處理

快訊／盛唐毒害40人　2名醫遭醫懲會「廢止醫師證書」

激戰片PO網喊她性慾超強！正宮導演嗆辣八點檔　助人夫對決小三　

台南男闖幼兒園！坐走廊椅子「脫褲搓弄15分鐘」　她目睹傻眼報警

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

剛地震！高雄前今日戲院圍牆坍塌　水泥磚碎滿地如災難片

李佳穎放話下個月登記！　甜喊：希望有小生命到我肚子裡

2歲男童吃葡萄噎住...急救未果 外婆救護車上淚崩哭喊：對不起

恭喜！鄧福如生了「嗨，兒子」　曝寶寶正面照…Howhow：母子均安

妹妹考機車駕照！壞哥惡整亂教 停紅燈檢查輪胎...直線7秒狂衝

女大生揪閨蜜出遊遇死劫！偷車賊飆速落跑　她停紅燈慘被奪命

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄　凶手下場出爐

快訊／國道3號「新北中和段」連環車禍撞一團！回堵13km樹林紫爆

「耳邊開3槍」勒贖1500萬！GPS追蹤綁架賽鴿會長　500萬成交放人

女大生騎車「撞路邊紙箱」…捲砂石車底喪命　家屬悲：怎麼會這樣

台中猖狂大叔突從小黃跳車　暴打「誤會男」嗆：等我拿槍回來

黃芳彥在美過世　法務部長蔡清祥：若需司法互助可立即處理

快訊／盛唐毒害40人　2名醫遭醫懲會「廢止醫師證書」

激戰片PO網喊她性慾超強！正宮導演嗆辣八點檔　助人夫對決小三　

台南男闖幼兒園！坐走廊椅子「脫褲搓弄15分鐘」　她目睹傻眼報警

小黃狗堅持「咬玩具」洗香香　美容師浮誇「泰式按摩」

蔡其昌提中火加速「以氣換煤」主決議　朝野立委未反對通過

女大生揪閨蜜出遊遇死劫！偷車賊飆速落跑　她停紅燈慘被奪命

駕駛狂舉4情境「被檢舉很無辜」　反遭鄉民酸爆：違規魔人取暖喔

每天被王維中「噹」到飽　朱俊祥盼今年維持球速優勢

曾國城攝影棚歡慶53歲生日　許3願望喊話製作單位「再做10年！」

輝瑞：疫苗可抗英國南非變種！　坦承功效稍減「仍足以殺死病毒」

保護10萬蠶豆症患者！2/1起4.6萬間公廁禁用「合成樟腦丸」

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄　凶手下場出爐

N Line就是潮！Hyundai Tucson運動休旅　油電車型歐洲夏季登場

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

即／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

5寶爸退租留垃圾「被勸一句話」　腦羞嗆告房東

北市超商刀客「見頸即殺」　懊悔：我長大了　

即／北市20歲女騎士被聯結車輾斃

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

即／5寶爸小兒子「全身30％燙傷」

童IKEA搖椅摔下　法官認定爸媽的錯

5寶爸徹夜清空舊家臭垃圾

快訊／才剛地震！高雄新興區圍牆突坍塌

蘆洲女騎士自撞護欄　噴飛10m爆頭亡

色男住院連4天狂摸女患者　2個月後他死了

高雄男自摔慘死　事故地真的危險

更多熱門

相關新聞

空姐遭性侵亡竟驗高血壓！家屬氣炸「要挖屍」

空姐遭性侵亡竟驗高血壓！家屬氣炸「要挖屍」

菲律賓23歲空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年夜飯店開趴卻慘死，起初因為下體留有撕裂傷與精液，調查方向為遭11名富少集體性侵致死，但驗屍報告卻顯示死因為主動脈瘤破裂，案情急轉為自然死亡。最新消息指出，家屬懷疑警方為掩蓋真相「調包」遺體樣本，不惜挖屍也要檢驗DNA是否與樣本相符。

高雄悍女疑男友偷吃　持刀捅男友嗆聲

高雄悍女疑男友偷吃　持刀捅男友嗆聲

夫偷吃小三拍激情片！正宮提告反遭小三下馬威

夫偷吃小三拍激情片！正宮提告反遭小三下馬威

寂寞女網聊「狂送撩人照」　他隔天上門下場慘

寂寞女網聊「狂送撩人照」　他隔天上門下場慘

高雄郎愛帥麻吉　扮女網戀「附身」性侵

高雄郎愛帥麻吉　扮女網戀「附身」性侵

關鍵字：

約炮性愛片LINE群誣告性侵小三妨害家庭

讀者迴響

熱門新聞

護理師睡醒旁邊空了…男友半夜離開「祝妳幸福」

陸網「感謝博恩」：立功了！

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

即／北市50歲男「居家隔離出關」！跟友人睡旅館亡

軍人每月給7萬！嫩妻2年後領光3800萬跑路

《全明星》8成員突襲《玩很大》

發票哥又中33張領破2萬！再PO炫耀文

強冷氣團來襲　最冷9°C時間變了

4歲妹拉不住三寶阿公！慘遭撞飛

黃芳彥陳屍車內　黃芳彥「持槍自盡」陳屍車內亡

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

黃芳彥身亡　生前親密摟抱甜笑女

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

李佳穎38歲登記！盼懷孕結婚同時

更多

最夯影音

更多
應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！

應采兒連續靈魂拷問「你們在一起？」　秦嵐認了和劉以豪進展中：那當然啦！
孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

孫德榮爆當年喬傑立「Toro最賠錢」　明道獻聲...羅志祥相隔20年祝「生日快樂」

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

5寶爸小兒子「全身30%燙傷」　遭通報兒虐！檢調查結果出爐

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

比莉姐生日片場拍戲...周湯豪驚喜現身　見兒子幫慶生哭了：很多年沒有過

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

部桃離職潮！員工難忍歧視壓力　鄰居揪里長敲門逼她搬家

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面