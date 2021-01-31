德開始採購2022年疫苗　怕變種劑量有變！衛生部長：先拿到手再說

▲德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）於30日透露，已經開始採購2022年的疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

德國衛生當局28日表示，直到4月份都將面臨新冠疫苗短缺的窘境，呼籲邀請疫苗製造商參與會議共同討論解決方案。根據外媒最新消息，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）透露，目前已經開始採購2022年的疫苗，因為在變種新冠病毒擴散之下，未來可能需要增加劑量。

根據路透社報導，史巴恩30日在醫護人員視訊會中表示，目前德國正在下訂2022年的疫苗，至少得先拿到一部份，因為沒人知道未來是否需要增加疫苗注射量，或是施打加強劑，以維持對新冠病毒的免疫能力，必須提前採購疫苗作為預防措施。

▲巴伐利亞州慕尼黑因為疫情實施宵禁，民眾必須有正當理由才能出門，導致街道空無一人。（圖／達志影像／美聯社）

德國身為歐洲第二大經濟體卻在11月進行第二次封鎖中陷入停滯，許多德國人羨慕著英國、以色列與美國等國家更快的接種速度，德國聯邦政府不斷接收針對疫苗接種進度過於緩慢的批評，德媒《圖片報》將當局疫苗計畫形容為「醜聞」，同時《法蘭克福匯報》民意調查顯示，民眾對政府防疫的滿意度降至49%，是疫情以來的最低點。

史巴恩表示，在8300萬德國人口中已有230萬人施打了第一劑疫苗，但由於阿斯利康（AstraZeneca）、輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）等疫苗製造商突然宣布減少產量，讓歐洲各國政府面對疫苗短缺都相當頭痛。而德國當局設立新的疫苗接種特別小組，也預計在1日召集聯邦與地方政府代表、藥廠以及歐盟代表一同進行疫苗會議。

據報導，德國截至30日為止，單日新增了1萬3321病例、794人死亡，共累計了超過221萬例確診、5.6萬例死亡。此外，德國內政部表示，由於國內對變種病毒的擔憂擴大，目前正準備對來自英國、巴西與南非的旅客實施入境限制。

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