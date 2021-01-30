一家4口巴西返台確診「可能藏恐怖毒株」　他怕流竄社區！網喊鎖國

網搜小組／劉維榛報導

今30日新增4本土案例，其中1例在清晨逝世，震撼全台！不過有網友直言，更擔心來從巴西返台的一家四口確診（案903至案906），「因為他們身上有機會感染的是巴西變種病毒」，毒株具超強傳染力，「須做好檢驗，確認他們的病毒種類，並且保證他們不會流竄到社區內。」

▲原PO勸務必嚴格篩檢，確認一家四口的病株。（圖／記者林敬旻攝）



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指揮中心指出，案903至906皆為本國籍，包括2名未滿10歲女童、40多歲男性及30多歲女性，為長期居住巴西之家庭，全家於20日舉家搭機返台，皆持搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後於住處居家檢疫。

不料，案905在24日起出現發燒及喉嚨痛等症狀，案903、案904及案906於1月27日陸續出現症狀，經通報後採檢陽性確診，為一起境外移入家庭群聚；同班機接觸者調查匡列中。

此消息一出，一名網友在PTT憂心忡忡表示，「這是近期最需要注意的病例，因為他們身上有機會感染的是巴西變種病毒（P.1變異型）」，這變異株讓各國皆聞之色變，隨著日本、南韓、德國、義大利等國出現變種病毒案例，許多國家也開始限制或禁止往返巴西的航班，尤其美國已下令，14天內曾到過巴西的外籍人士不可進入境。

事實上，巴西政府16日證實，境內新冠肺炎死亡人數已連續第5天超過千人，過去24小時新增1050人染疫病逝，死亡個案現已累計20萬9296例，研究估計，在當地醫療體系機構收治的染疫住院患者之中，死亡人數高達近4成。

▲原PO擔心巴西變異株傳染力更強，怕會流竄到社區！（圖／記者李毓康攝）



原PO也特別提到，近日巴西研究人員發現有病患竟同時感染兩種變異新冠病毒。據《路透》報導指出，2位感染病患均為30多歲，儘管症狀輕微，卻反映出對該國越來越多的變種的擔憂，科學家也焦慮表示，兩個變異病毒共存，恐會加速病毒突變。

對此，原PO驚慌向指揮中心喊話，「這比先前美國主流那種更嚴重，更容易傳染，所以必須趕快做好檢驗，確認他們的病毒種類，並且保證他們不會流竄到社區內。」

文章曝光後，底下網友紛紛疾呼，「每個國家都有自己變種了，怕」、「再混下去等下變成台灣變種」、「所以說檢驗報告根本沒用，有錢人的保命符罷了」、「推！這需要密切追蹤注意」、「外國在檢驗這個部分真的有夠弱欸，一堆已經確診的驗不到」、「鎖國啦，管你本不本國，不要染病來害大家」。

▼網友狂喊鎖國！（圖／翻攝PTT）

