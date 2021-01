WHO小組進入華南海鮮市場！隔離14天出關　先參觀「武漢抗疫展」

▲WHO調查小組前往湖北省中西醫結合醫院。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合外電報導

世界衛生組織(WHO)調查小組於31日前往武漢白沙洲市場與華南海鮮市場,準備針對新冠肺炎源頭進行調查;小組日前也訪問了2間治療染疫病患的醫院,還參觀了武漢抗疫成就宣傳展。目前調查小組的行程都未公開,據了解,他們還會訪問武漢病毒研究所。

▲調查小組前往華南海鮮市場。(圖/達志影像/美聯社)



綜合外媒報導,武漢華南海鮮市場被視為新冠肺炎疫情爆發地,該市場從去年年初關閉以來,現在所有的市民進出都必須嚴格管制,市場口還有24小時值班警衛。WHO調查小組於31日上午先前往白沙洲市場,接著下午前往華南海鮮市場,準備針對新冠肺炎源頭進行調查。

▲調查小組前往金銀潭醫院。(圖/達志影像/美聯社)



WHO調查小組28日結束14天的隔離後,陸續參訪武漢多個疫情熱點;他們首先在29日下午前往湖北省中西醫結合醫院,30日上午則前往金銀潭醫院,這兩間醫院都是在初期收治新冠肺炎病患的主要醫院,其中中西醫結合醫院更是被中國官方認定為最早上報新冠疫情的醫院。

▲▼世界衛生組織(WHO)調查小組參觀了武漢抗疫專題展。(圖/路透)



除了醫院之外,調查小組在30日下午,參觀了抗疫專題展,展覽主題圍繞在武漢衛生當局在疫情爆發初期的抗疫表現,同時也讚揚了北京當局控制疫情的敏銳度。BBC指出,由於世衛組織團隊的行程並不公開,因此當小組離開飯店時,大量媒體車輛試圖跟隨他們的車隊。

