何志偉：2022台北市長佈局　陳時中還是最強代表之一

▲民進黨北市黨部主委選舉，何志偉前往投票。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨北市黨部主委選舉31日進行投票，同額競選的吳怡農因入黨未滿兩年，因此雖然可以參選，但不能投票。對於，2022市長佈局，民進黨立委何志偉上午受訪時說，衛福部長陳時中還是最強代表之一，自己也是第一個挺陳時中的立委。

由於先前何志偉的母親薛凌也要參選北市黨部主委，但最終未有下文，黨內部分派系力推吳怡農出戰，最終呈現同額競選的狀況。對此，何志偉表示，他們尊重黨中央的決定，全力支持黨中央，有時是顧全大局，沒有小我，每一位黨員及從政公職，每一舉動都是對這一土地的祝福。

對於2022年台北市長的佈局？何志偉表示，自己現在就是努力把委員會守好，每一個動作都是為這塊土地祝福；他強調，現在2022北市長選舉，陳時中還是最強的代表之一，自己是第一個跳出來挺陳時中的立委，而未來市長人選，應該要具備經濟思維，以及在地人的條件。

至於吳怡農能否帶動2022年北市選戰？何志偉表示，團結的民進黨可以做到讓更多人支持，一樣是大我小我說，民主國家如果都靠一個人就不是民主，等同公共事務，我們是一群人、一顆心，為這塊台灣。

▼衛福部長陳時中被何志偉視為2022最強台北市長人選。（圖／ETtoday直播）

