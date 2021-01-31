山東奶棗核酸檢驗爆「陽性反應」　陸網傻眼：剛吞一顆

▲大陸山東省奶棗驗出陽性反應。（圖／翻攝自中新視頻）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，大陸山東省近日通報，有某公司旗下的乳清粉及奶棗產品核酸檢驗結果呈現陽性，並已流入外地販賣，目前至少有貴州、浙江、山西3省發布涉疫奶棗檢出陽性情況通報。消息流出後，不少大陸網友紛紛哭喊「現在還有什麼可以吃？」

綜合陸媒報導，奶棗流入市面的狀況通報，山東濟南1份奶棗樣本檢出陽性；山東煙台2管標本核酸檢測結果陽性；貴州6地奶棗樣品中檢出陽性；浙江麗水9份抽樣檢測結果為陽性；江蘇淮安有部分涉疫奶棗流入，目前正在排查使用、流通情況。

據報導，貴州省衛健委指出，新冠病毒在自然環境中一般存活時間在7日左右，對熱較敏感。在乾燥環境中，病毒長時間存活的可能性較小。由於生產加工奶棗所用的乳清粉為乾燥、常溫保存的非冷鏈食品，該批涉疫奶棗從原材料進口、加工生產再到消費者手中，至今已在室溫下保存長達1月有餘。

對此，大陸網友聞訊後紛紛表示，「請問是在哪買的是哪個牌子啊，好慌」、「正好這幾天特別想吃，看了這則新聞瞬間打消念頭了」、「蛋糕店的奶棗應該沒事吧嗚嗚」、「不是吧？！昨天剛吃了一個」、「剛吃完奶棗的自己瑟瑟發抖」、「剛下單的立馬去申請退款」、「我的天，正嚼著呢」、「才吃了，還分給了同事」。

據悉，除了奶棗之外，大陸早前各地方政府通報，1月22日，江蘇無錫發現進口櫻桃內表面核酸檢測陽性案例；23日，河北石家莊市也在進口櫻桃例行抽檢中，發現1管核酸檢測呈陽性。