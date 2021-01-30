公布「桃第二波院內感染」醫院名？　指揮中心給解答

▲桃園平鎮某醫院爆發第二波院內感染，不過指揮中心暫時不考慮公布醫院名稱。（圖／指揮中心提供）



記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增4例本土病例，其中有1例為感染源不明案889的接觸者案908，接觸時間為去桃園平鎮另一間醫院門診就醫候診時，不過指揮中心暫不考慮公布醫院名稱。

12日新增的案838、839兩例本土病例時，當時為了避免案發醫院被「貼標籤」，都以「北部某醫院」來稱呼，直到18日在疫情記者會上，指揮官陳時中說出「王必勝中午過後會去部桃」，才讓發生疫情的衛生福利部桃園醫院曝光，儘管曝光之後，民眾熱心提供點心、飲料支援醫護，但這次指揮中心還是選擇暫不公布平鎮某醫院名稱。

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30日新增的案908為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，於1月26日經衛生單位通知居家隔離，迄今無症狀，因與其母同為案889就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，今日確診，另其母檢驗結果為陰性。個案密切接觸者安排採檢及同住家人居家隔離，相關疫調持續進行中。

莊人祥進一步解釋，在發現案889從部桃出院後，曾於1月18日、23日兩度到桃園某醫院就醫，隨即進行該院接觸者匡列，看診前後半小時的病人與陪病者等，總計匡列242人，當中157人屬於病患。於發現案908之後，將擴大匡列18日與23日上午整天的門診病患與陪病患者；門診環境與相關醫護進行採檢，後續也將著手環境清消。

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