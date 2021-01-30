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全家人隔離！案907死亡「無人協辦後事」　陳時中：部桃全力支援

▲▼0129中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

部桃醫院感染持續擴大，中央流行疫情指揮中心今（30）日公布國內增加4例本土病例，當中3例為案863染疫護理師的家人，其中案907也就是護理師婆婆死亡。指揮官陳時中於記者會上表示，由於該家庭群聚已經有6人確診，剩餘一名成員雖為陰性但仍先至醫院照顧，所以案907的後事安排，部桃會全力給予協助。

中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案相關接觸者，其中3例為案863之同住家人(案907、909、910)，研判與案863、864、865為一起家庭群聚案；另1例為案889之就醫相關接觸者(案908)。

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指揮中心表示，案907、909、910分別為80多歲、20多歲女性及80多歲男性，皆於1月18日採檢陰性後居家隔離。案907有慢性腎病、糖尿病、高血壓、心臟衰竭等病史，於1月28日出現食慾不振、倦怠、發燒等症狀，1月29日因症狀持續且有咳嗽、呼吸困難症狀，安排採檢就醫檢驗陽性，於昨晚死亡。另案909、910為案863密切接觸者，於1月29日與案907一起安排採檢，於今日確診。

時隔264天國內再度出現死亡個案，但因護理師一家人目前幾乎都在進行隔離治療，對此，陳時中表示，一家7口當中有6人已有先後確診，幾乎整家人都在隔離治療，「所以對於907案相關的一些後事安排，那就由部桃全力予以協助，相關住院的人的心理輔導、心理諮商也已經開始」。

▼新增4例本土COVID-19病例，均為醫院感染事件之確診個案相關接觸者。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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