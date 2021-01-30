部桃至少「9人陰轉陽」！四採才確診　醫看案例驚恐：潛伏期變了

記者柯振中／綜合報導

部桃感染持續擴大，30日出現4例本土病例，其中還有一人身亡。對此，醫師林靜儀擔憂，近期高齡個案接觸病毒到發病的時間較長，且有不少人初採陰性，後續才轉陽確診的狀況發生，意味著潛伏期似乎變長了。且還有院內護理師3度採檢，結果為陰性，直到出現症狀後，採檢才呈現陽性，讓外界感到擔心。

▲部桃醫院出現院內群聚，確診案例不斷傳出。（圖／記者張榮恩攝）



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指揮中心30日公布，國內新增4起本土案例，其中3例為染疫護理師（案863）的同住家人，案907則是案863的婆婆，29日確診後當晚身亡。

指揮官陳時中在記者會上說明，案907有一定的年紀，身體狀況不佳，有多重慢性疾病，「感到很惋惜，但是生老病死，是每個人都會面對的事情。」

台灣上次出現死亡個案為案197，2020年5月10日過世，距今約有8個多月的時間。陳時中提到，從這樣看來，國內的死亡人數還算低，「台灣的醫療照顧還是非常好。」

▼部桃群聚傳出死亡案例，陳時中感到惋惜。（圖／記者張榮恩攝）



對此，醫師林靜儀提到，就近日的狀況來看，部桃出現幾例較高齡的確診個案，這些個案從接觸病毒，到發病、症狀出現的時間較長，甚至有個案數次採檢結果為陰性，數日以後才確診陽性。

林靜儀說明，若是病毒的潛伏期變長，防疫的挑戰性會更大，「症狀與採檢陰性真的只能參考，14日隔好隔滿是重要的。」

部桃醫院群聚感染持續擴大，30日更是出現死亡案例，引起社會關注。群聚爆發至今，已有超過起病例第一次採檢為陰性，後續出現症狀，再度採檢，才確診新冠肺炎，可見病毒的隱匿性。

部桃群聚從第838起案例開始，案838為部桃醫院的醫師，曾經照顧確診個案（案812），後續出現咳嗽等症狀，採檢後確診新冠肺炎，同住護理師女友也發燒、咳嗽，同樣確診新冠肺炎。

▼林靜儀醫師認為，症狀與採檢陰性只能當參考。（資料照／記者林敬旻攝，下同）



一、：案852則是同院護理師，與案838接觸後，第一次採檢為陰性，事後二度採檢，才確診陽性。

二、：案856是同院的醫師，1月10日曾因工作需求，與案838接觸，當時2人都有戴口罩，案838確診後，案856也進行採檢，第一次採檢為陰性，二採陽性確診。

三、：案863同是部桃醫院的護理師，1月12日接受採檢，結果為陰性，後續出現咳嗽、鼻塞等症狀，17日第二次採檢，確診新冠肺炎。

四、：案868則是部桃醫院的護理師，曾與案863在同病房工作，曾3度接受採檢，結果皆為陰性，後續出現發燒、喉嚨癢等症狀，再次採檢後，確診新冠肺炎。

五、：案870則是案839的祖母，曾同住一起，案839確診後立刻進行居家隔離，一採結果為陰性，後續出現發燒症狀，採檢後確診陽性。

六、：案881是部桃的住院病患，在院內時採檢陰性，1月15日出院後，因牙齒相關問題，到別家醫院就醫，期間出現症狀，二採確診新冠肺炎。

七、八、九、：至於案907、案909以及案910，則是案863的同住家人，1月18日採檢陰性後，進行居家隔離，接著先後確診新冠肺炎，案907更是確診當天身亡。

截至目前為止，部桃醫院一共出現19起群聚案例，且至少有9人首次採檢為陰性，後續才確診新冠肺炎，因此真如林靜儀醫師所說，症狀與採檢陰性只能參考，14天隔離才是重中之重。

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