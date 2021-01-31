嘉義市模擬聯合國發展協會師資培訓　深化國際教育教學力

▲嘉義市模擬聯合國發展協會師資培訓營 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升教師國際視野，增進國際教育教學力，嘉義市政府與嘉義市模擬聯合國發展協會於嘉義高商共同辦理2021嘉義市模擬聯合國發展協會師資培訓營，藉由師資培訓，深化教育人員應具備模擬聯合國之專業概念與素養，以利後續活動推動。市長黃敏惠親臨開幕式並頒發感謝狀，感謝模擬聯合國發展協會對於教育事務的用心與投入。

黃敏惠表示，教育培育人才，人才決定未來。模擬聯合國活動具有跨領域統整學習性質，十分符合嘉義市教育發展綱領中的「國際視野」，與國際接軌除學校教育之外，透過模聯讓學生接觸並熟悉外交事務。

李錫津理事長成立模擬聯合國發展協會，舉辦師資研習營，邀請呂慶龍大使演講，以提升教師的國際教育力。教育是希望工程，而教師就是希望工程師。嘉義市雖然小，但有著大大的能量，透過我們的努力，讓嘉義市被看見。

▲頒發呂慶龍感謝狀 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市模擬聯合國發展協會理事長李錫津表示，模聯協會雖去年才成立，但在黃敏惠市長支持下，已經連續幾年辦理多次工作坊。外交事務重要，而外交人員更重要，能影響國家民族的命脈；好的外交人員來自好的教育，而好的教育則有賴老師。因此各位老師回去之後，要協助孩子了解模聯的價值，以及早日了解涉外事務。模聯協會與嘉義市雖很小，但我們一定要做的很大。

師資培訓特別邀請資深外交官、也是嘉義人的呂慶龍大使專題演講，講述如何在這日新月異、全球局勢變化萬千的時代，立足臺灣、放眼國際。呂慶龍分享自己42年外交經驗，結合外交專業行銷臺灣、推展臺灣文化，以及外交領域面對諸多挑戰時，如何化危機為轉機。

▲嘉義市模擬聯合國發展協會師資培訓 深化教育人員國際教育教學力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

教育處林立生處長表示，模擬聯合國師資培訓是一項非常有意義的活動，透過呂慶龍大使42年外交官生涯演講，豐富並提升在場教師的心靈與眼界；更藉由模擬聯合國議事規則與實務經驗教學，讓參加的教師習得聯合國議事運作方式，深化對國際事務的了解與關懷。同時，更期待教師將所學轉換成教學的養分與素材，除提升自身知能之外，將其學以致用於教學現場，提升嘉義學子國際教育力。

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