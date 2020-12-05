推動全台偏鄉美術孵育　台中畫廊邀駐法特使暢談法國生活美學

▲▼台中藝廊推動全台偏鄉美術孵育工程，邀請前駐法特使呂慶龍（右）暢談法國生活美學。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中惠中扶輪社創社秘書呂淇芸出生台中新社區，有感於家鄉受限經費和師資，讓愛畫畫的小孩無法盡情揮灑，因此去年起就以母校大南國小為起點，結合藝廊和台中教育大學，免費教導小學生，全力推動偏鄉美術教育孵育工程，呂5日還邀請曾任外交部發言人、駐法特使呂慶龍暢談法國生活美學，呂慶龍說，學畫和外交一樣，要有長期規劃，不能只是做做樣子。

呂淇芸表示，2018年初，因忙於籌辦扶輪社，而錯過母親生前最後的陪伴，心中有很大的遺憾與感傷，因為懷念母親於是回到故鄉要回饋給生長的地方，意外發現已有百年歷史的母校大南國小，竟然沒有專任美術老師，於是結合藝廊推動「美愛夏卡爾」偏鄉美術教育孵育工程。

呂說，美育對孩童一生會有極大影響，心中有美，就有愛、有包容心，對於現在充滿暴力與紛擾的社會，有助正向啟發，之所以稱「孵育工程」，是因為美學培養是長期志業，非3至5年看不出成果，而以夏卡爾之名，是因為夏卡爾的畫作中永遠充滿著夢想、愛、美、與希望，且極富創意。

她以大南國小學生為例，一周一堂課，對象是1到4年級學生，去年開辦至今，常常是姊姊先來學，學了之後也帶著妹妹來，而且越是低年級，越見創意，目前已獲得社友們認養第二所協成國小，全台有1118所偏鄉學校，她希望民間社團及企業界能認養全台學校，投入偏鄉美術教育。

受邀擔任這項偏鄉美術孵育工程榮譽顧問的呂慶龍，暢談駐法特任大使期間的觀察，他說，法國人的美學觀表現在生活細節和態度上，美學教育不但是國家大力推動，民間力量更是蓬勃發展，法國個人主義盛行，政府要求民眾戴口罩或打疫苗，人民並不太領情，甚至還要求政府免費提供口罩，這也是為什麼全球疫情最嚴重的前24名中，歐洲國家就有11個。

他認為，面對全球化，台灣必須積極和國際交流、接軌，才有國際競爭力，最重要的是，推動美學教育如同外交工作，不能只是做做樣子，要有長期規劃，更要講實話。

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