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創新高！12月政府網路攻擊近10萬件　政院：擋下大部分

▲▼網路安全,資訊安全,駭客。（圖／記者張一中攝 ）

▲12月網路攻擊近10萬件創下新高，政院強調，擋下大部分。（圖／記者張一中攝 ）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前公布最新一期資安月報，去年12月政府骨幹網路威脅情資將近10萬件，為2年最高。對此，行政院資通安全處表示，絕大部分惡意行為均已順利被阻擋，並就所獲資訊進一步調查及分析，以強化政府機關面對新型態威脅時的資安防護。

根據行政院國家資通安全會報網站刊登「資通安全網路月報」，12月政府領域資安聯防監控回傳的資安監控情資，共9萬9293件資安監控單，資安監控情資的威脅種類前3名，分別為尚需調查類（40%）、入侵攻擊類（23%）及掃描刺探類（18%）。

在通報方面，資安事件通報數量共52件，通報事件多為技服中心偵測發現駭客攻擊活動，其中包含下載惡意程式執行檔、DNS Tunnel連線及遭植入挖礦程式，占總通報數量53.84%。

且12月時，資安責任等級為A級的某機關，發生DNS Tunnel連線行為。經查，駭客疑似利用SQL Injection漏洞，針對機關之公共場所租借平台進行攻擊，並取得系統管理者權限，後續已將受駭設備下線保存，同時委請資安廠商進行鑑識。

行政院資通處表示，進一步分析及研判所得之政府網路資安威脅情勢，絕大部分惡意行為均已順利被阻擋，並就所獲資訊進一步調查及分析，以強化政府機關面對新型態威脅時的資安防護。

行政院資安處指出，依「資通安全管理法」規定，各機關皆應將核心及非核心資通系統，依相對應的防護基準完成控制措施，並建立資安威脅偵測管理及各項資通安全防護機制，如防毒軟體、防火牆及入侵偵測防禦機制等，以阻擋惡意行為。

行政院資安處表示，政府資安防護係以風險管理為核心精神，以事前情蒐、事中應變、事後復原等作業流程，阻絕對政府機關的攻擊，並經由資安聯防機制，包括8大關鍵基礎設施領域和地方政府區域聯防，統整分析聯防機制所搜獲紀錄，透過國家資安資訊分享與分析中心（N-ISAC）進行情資分享。

此外，行政院亦持續蒐集異常行為或連線，分類及研析樣態及駭侵手法，研擬相關防護建議，供各政府機關作為精進資安防護作為的參考，同時每月撰擬「資通安全網路月報」供各機關掌握資安訊息；每年公布「國家資通安全情勢報告」並送交立法院。

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