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區間測速被爆是陸製！林佳龍下5指令喊卡　還要檢討設置路段

▲警方在台61線桃園市觀音新屋段設置區間測速。（圖／桃園市警局交通大隊提供） 

▲台61線桃園市觀音新屋段設置區間測速。（圖／桃園市警局交通大隊提供）

記者賴文萱／台北報導

東山科技區間測速設備遭爆疑似採用中國大陸製品案，引發爭議。交通部長林佳龍經連日會商，今（26）晨召集會議拍板，廠商若無法證明產地非中國、並切結零組件非中國製者，須先下架；交通部所轄建置地點須在2個月內委託第三公正單位成立驗證小組，通過驗證前暫停使用。此外，即日起不再補助設置區間測速，並將會同地方政府檢討設置路段是否合適及優先順序。

與會官員轉述，林佳龍連日來在交通部內部群組及會議中，針對外界對區間測速的道安及資安質疑，要求公路總局、道安會、路政司等相關單位說明，但各單位經多日仍未釐清疑慮，林便親自召集政次王國材及相關單位會商。

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交通部官員轉述，林佳龍在會中指示，取締違規涉及政府行使公權力、以及與人民權利義務的關係，資安上不容有疑慮，必須從嚴認定；道安方面，區間測速雖能遏止超速，但實務上能否確實降低事故，例如駕駛在行車時是否會分心看儀表板而沒在看路、或因緊張反而易肇事，仍待商榷；此外，部分路段的速限是否合理，亦有檢討空間。

事實上，這起事件主要是由FB粉專「Leo, that Taiwanese. 理觀點.」所踢爆，壟斷北台灣道路執法儀器的「東山科技有限公司」被匿名爆料者從網路上公開資料抓到洗產地行為，直接幫「杭州來淶科技有限公司」的低價品貼牌。堂堂首都台北市區間測速標案就是由該公司吃下，而其運作原理就是會存檔車牌資料、行車時間等的行蹤記錄來算車速是否超速，直接大規模監控人民。

▲▼公路總局區間測速儀器被爆是中國大陸製。（圖／臉書粉專「Leo, that Taiwanese. 理觀點.」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）▲▼公路總局區間測速儀器被爆是中國大陸製。（圖／臉書粉專「Leo, that Taiwanese. 理觀點.」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲公路總局區間測速儀器被爆是中國大陸製。（圖／臉書粉專「Leo, that Taiwanese. 理觀點.」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

交通部官員指出，林佳龍在會中拍板：第一，為確保我國交通資料安全無虞，要求各建置廠商簽立切結書，證明區間測速設備軟硬體設備主要零組件無中國大陸廠牌及不當資訊收集或傳送功能；第二，要求設置廠商提供設備海關報關單、出廠證明及設備型號，如產地為中國，設備即先下架。

第三，針對設備之零組件產地及組裝地、或「洗產地」的資安疑慮、委託第三公正單位（如標檢局、工研院、中科院或台灣資通標準協會等）委託成立驗證小組，交通部所屬機關建置區間測速地點，在2個月內完成設備軟硬體查證工作，在驗證小組完成驗證作業前，設備暫停使用。地方政府如有驗證需求，可進一步洽談協助及合作。

第四，交通部近年由道安經費受理縣市政府申請補助建置區間測速，考量區間測速執法仍屬警政單位權責，為回歸警政單位本於權責或協助各縣市自籌經費建置，未來地方設置區間測速之需求，交通部即刻起不再補助。

第五，對於民眾質疑部分省道山區路段全線採分區段設置區間測速，恐影響民眾行車權益，考量區間測速設備之建置路段、測速區間等，屬地方警察單位職權，交通部將會同內政部洽商地方政府，建議路段選擇（肇事熱點或最危險區間）及實施之優先順序宜再檢討。

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