黃芳彥「一句話」阿珍避SOGO之亂　力助扁家不求官受信任

▲黃芳彥曾建議吳淑珍不要管SOGO經營權之爭，讓吳淑珍免去日後的爭訟官司。（資料照／翻攝）

記者劉昌松／台北報導

在美身亡的黃芳彥，因參與前總統陳水扁夫人吳淑珍的車禍手術，和扁家關係緊密，常以私人身分幫珍在外處理事務，19年前的SOGO百貨經營權爭奪戰，各方人馬想爭取政治勢力支持，就是黃在了解爭端後，建議吳淑珍「不要管」，讓吳淑珍避開了延燒至今的SOGO經營權爭議。

據了解，黃芳彥早在1985年以醫師專業身分與扁家結緣，在扁2度競選總統期間，大力協助在民間募款，卻從未擔任官職，是扁在任時期，少數可自由進出官邸的民間人士，也因此有不少政商希望藉由黃芳彥的關係深入府內。

2002年間，SOGO百貨經營權發生爭奪戰，各方人馬暗自角力，傳出總統府介入，當時握有SOGO股權的太流公司董事長李恆隆還曾懷疑，對手利用吳淑珍權勢施壓，黃芳彥為此私下與相關人士見面，試圖釐清爭端後，黃芳彥親自向李恆隆說明：「這是一個單純的買賣，請不要對外打著第一家庭的名號，吳淑珍沒有介入這件事情。」

李恆隆情緒緩和下來後，黃芳彥回官邸向吳淑珍表示「太百公司(SOGO)股權的交易案非常複雜，不要管」，吳淑珍則用台語回答「那我們不要管」，後來爭奪經營權的一方、遠百董事長徐旭東要舉辦聖誕節點燈祈福儀式，吳淑珍還特別詢問黃芳彥意見，確認SOGO交易合法，才放心地答應去點燈，吳淑珍也因此在之後爆發SOGO禮券案時，獲得檢察官簽結，免了一場官司。

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